هل يطيل التعليم سنوات العمر؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اقترحت دراسة حديثة في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا وجود علاقة بين طول العمر وارتفاع مستوى التعليم.ووجد الباحثون أن خطر الوفاة ينخفض بنسبة 2% مع كل سنة إضافية من التعليم.



ونُشرت الدراسة في مجلة "لانسيت"، وقارن الباحثون آثار التعليم بعوامل الخطر الأخرى، مثل تناول نظام غذائي صحي، والتدخين، ووجدوا أن النتائج الصحية متشابهة.



مثلاً، يمكن مقارنة فائدة 18 عاماً من التعليم بفائدة تناول الكمية المثالية من الخضروات، مقابل عدم تناول الخضار على الإطلاق. كذلك عدم الذهاب إلى المدرسة على الإطلاق أمر سيئ مثل تدخين 10 سجائر يومياً لمدة 10 سنوات.



المعادلة

وبحسب المعادلة التي تقترحها الدراسة، فإن الذين أكملوا 6 سنوات من المدرسة الابتدائية كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 13% في المتوسط. وبعد التخرج من المدرسة الثانوية، انخفض خطر الوفاة بنسبة 25% تقريباً، كما خفضت 18 عاماً من التعليم خطر الوفاة بنسبة 34%.



واستندت الدراسة إلى بيانات من 59 دولة وتضمنت أكثر من ألف اقتباس لبيانات تم جمعها من أكثر من 600 مقالة بحثية منشورة.



ومعظم الدراسات التي تمت مراجعتها لهذه الدراسة كانت من بيئات مرتفعة الدخل، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من البحوث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، لا سيما في جنوب الصحراء الكبرى وشمال أفريقيا.

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