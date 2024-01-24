الاحتلال يعتقل فلسطينيا شرق القدس
التاريخ
1/24/2024 6:11:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، فلسطينيا من بلدة حزما، شمال شرق مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أمجد عمر كنعان من حزما بعد توقيفه وتفتشيه على حاجز جبع العسكري.
وفا
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