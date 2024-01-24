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الاحتلال يعتقل فلسطينيا شرق القدس

1/24/2024 6:11:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، فلسطينيا من بلدة حزما، شمال شرق مدينة القدس المحتلة.


وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أمجد عمر كنعان من حزما بعد توقيفه وتفتشيه على حاجز جبع العسكري.

وفا


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