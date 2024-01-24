فيديو - سرايا القدس تسيطر على طائرة استطلاعية إسرائيلية

فيديو - سرايا القدس تسيطر على طائرة استطلاعية إسرائيلية
التاريخ
1/24/2024 6:11:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - سيطرت سرايا القدس على طائرة استطلاعية إسرائيلية من نوع "درون" كانت متواجدة في سماء مدينة غزة.
ونشرت سرايا القدس مشاهد للطائرة الصهيونية الاستطلاعية بعد السيطرة عليها.
MENAFN24012024000208011052ID1107761481
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.