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فيديو - سرايا القدس تسيطر على طائرة استطلاعية إسرائيلية

1/24/2024 6:11:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - سيطرت سرايا القدس على طائرة استطلاعية إسرائيلية من نوع "درون" كانت متواجدة في سماء مدينة غزة.


ونشرت سرايا القدس مشاهد للطائرة الصهيونية الاستطلاعية بعد السيطرة عليها.


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