احتشاء عضلة القلب قد يحدث من دون ألم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دحض الدكتور ألكسندر مياسنيكوف الأسطورة الشائعة التي تفيد بأن الألم وحده يشير إلى وجود اضطرابات خطيرة في عمل القلب.

ووفقا له، أحيانا يمكن أن يمرض القلب وقت الوفاة فقط كما يحصل في حالة الذبحة الصدرية. لذلك يجب الانتباه إلى مشكلات القلب قبل الإصابة بتصلب الشرايين والشعور بألم في الصدر.

ويقول: "يشير شعور الشخص بالألم، إلى أنه يعاني بالفعل من انقباضات كارثية. وهذه صرخة من القلب طلبا للمساعدة".



ولكن أحيانا لا يشعر الشخص بأي ألم حتى في حالة وجود مشكلات خطيرة بالقلب بما فيها احتشاء عضلة القلب. لأن النهايات العصبية في لحظة وقوع الحادث تفقد القدرة على إرسال الإشارة.



ويقول: "وهذا خطر جدا. لأنه إذا كان هؤلاء الأشخاص يشعرون بالألم، سيطلبون المساعدة و يتصلون بسيارة إسعاف، لنقلهم إلى غرفة العمليات، لإجراء عملية جراحية سريعة لهم. لكنهم يموتون فجأة".



وينصح مياسنيكوف بضرورة الخضوع للفحوصات الطبية الدورية بصورة منتظمة من أجل تحديد: مستوى الغلوكوز في الدم، ارتفاع مستوى ضغط الدم، مستوى الكوليسترول بنوعيه "الجيد" و"السيئ"، ومؤشر كتلة الجسم، والتاريخ المرضي للعائلة لاستبعاد الأمراض الوراثية. لأنه في حالة وجود تغير في هذه المؤشرات تتخذ الاجراءات اللازمة لعلاجها.



روسيا اليوم

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