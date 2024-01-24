Wednesday, 24 January 2024 04:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نواب يطالبون بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين

1/24/2024 6:11:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طالب عدد من النواب بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام والعسكري نظرا لتراجع القدرة الشرائية للمواطن.

وقال النواب خلال مناقشة الموازنة العامة لسنة 2024 تحت القبة، إنه يجب دعم المواطن الأردني في ظل ارتفاع الأسعار وتدني الرواتب، داعين إلى إيجاد مصادر دخل جديدة لرفد خزينة الدولة.

وأضافوا أنه يجب استرداد الأموال المصروفة بغير وجه حق والتي وردت في تقارير ديوان المحاسبة باعتبارها مال عام حقٌ للدولة والمواطن.

ودعا النواب الحكومة إلى استخراج الثروات الطبيعية واستغلال الطاقة المتجددة لتخفيض الفاتورة النفطية على المملكة، والترويج للسياحة في الأردن لزيادة إيرادات الدولة من السياحة في ظل المنافسة الكبيرة بالمنطقة.

وأشاروا إلى ضرورة ضبط الإنفاق الحكومي ومعالجة الخلل في الصرف وتقليل الديون والتخلص من الترهل الإداري، وتوفير فرص العمل وتقليل البطالة التي وصلت إلى 22.3% حتى الربع الثالث 2023، بالإضافة إلى تحسين البنى التحتية ورفع مستوى الخدمات في قطاعي الصحة والتعليم.

وكان شرع مجلس النواب اليوم الأربعاء، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.

MENAFN24012024000208011052ID1107761478

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث