مذكرة تفاهم بين المدن الصناعية والإدارة المحلية للاستفادة من الفرص الاستثمارية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقعت شركة المدن الصناعية الأردنية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي التابع لوزارة الإدارة المحلية، والهادف الى الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتشارك في المشاريع الريادية لدعم البلديات.

ووقع المذكرة مدير عام شركة المدن الصناعية عمر جويعد ومدير مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي المهندس توفيق خواطرة.



وقال جويعد إن المذكرة تأتي في إطار الجهود التشاركية التي تنفذها الشركة مع مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز البيئة الاستثمارية، وبما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية، مؤكدا دور البلديات في تعزيز الواقع الاستثماري للمحافظات والألوية من خلال قدرتها على جذب واستقطاب الاستثمارات في مختلف المجالات.



وأشار إلى أن الشركة ستقدم من خلال المذكرة خبراتها لتعزيز المنظومة الاستثمارية للبلديات، والترويج لفرص الاستثمار فيها، مبينا أن الشركة أسست 10 مدن صناعية تتوزع على مختلف المحافظات واستقطبت حوالي 900 شركة صناعية وفرّت 60 ألف فرصة عمل، وساهمت زيادة الناتج المحلي الإجمالي وصادرات المملكة لمختلف دول العالم.