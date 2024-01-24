افتخر بكوني بدويا يخدم في الجيش الإسرائيلي.. من هو الضابط أحمد أبو لطيف الذي قتل في غزة؟

MENAFN - Amman Net) نشرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أسماء 21 جنديا وضابطا قتلوا في تفجير مبنيين بجنوب قطاع غزة أمس الاثنين، ومن بينهم الرقيب أول أحمد أبو لطيف، من سكان مدينة الرهط في النقب.

وعمل أبو لطيف (26 عاما) الذي ينتمي للمجتمع البدوي وأغلبيته من المسلمين، مع وحدة الاستطلاع البدوية في الجيش الإسرائيلي.

وأوردت صفحة“إسرائيل بالعربية” التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، خبر مقتله، وقالت إنه سبق أن قاتل حماس في مدينة الرهط“هذه المدينة العربية البدوية الإسرائيلية التي تتميز بالتعايش مع التجمعات السكنية اليهودية المجاورة. واستشهد في سبيل وطننا إسرائيل”.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست اليوم الثلاثاء أن أحمد أبو لطيف كان معروفا لدى طلبة جامعة بن غوريون، عندما كان يعمل موظفا للأمن بها، ولديه زوجة وابنة واحدة، و11 أخًا.

وتوصل موقع الجزيرة مباشر إلى حساب“أبو لطيف” على فيسبوك، ويتضمن صورة له أمام مسجد قبة الصخرة، وصورة أخرى عليها أدعية دينية.







حساب أحمد أبو لطيف على فيسبوك

وقالت الصحيفة إن أحمد أبو لطيف كتب على مواقع التواصل الاجتماعي مع بداية الحرب في غزة يؤكد إيمانه بالتعايش المشترك بين مختلف المجموعات في إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عنه قوله على مواقع التواصل في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي“بالنسبة لي، فإن الناس الذين أعيش وأعمل معهم هم إخوتي وأخواتي. سوف نعيش معا ويحترم كل منا الآخر في بلدنا. أفتخر بأني بدوي أخدم في جيش الدفاع الإسرائيلي. كان لي شرف الدفاع والحماية في خدمة ذات قيمة كبيرة لن أنساها أبدا”.

وأوردت الصحيفة ما كتبه أبو لطيف في أكتوبر/تشرين الأول الماضي“منذ اندلاع الحرب سمعنا الكثير (من الأشياء الإيجابية) عن مشاركة مدنيين عرب. للأسف من ضحايا الحرب جنود بدو ودروز، مسلمون ومسيحيون، سقطوا أبطالا وهم يدافعون عن هذه الدولة (إسرائيل)”.

وفي لقاء سابق مع موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بعد بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، قال أبو لطيف“اليوم، غزة مختلفة تماما. هناك منظمة إرهابية لا تفرق بين يهودي وعربي. مجتمعي البدوي، أعطى الكثير للبلاد، أثبتنا من نحن وما هي قيمتنا. قُتل الكثير من البدو. جنودنا في الجيش أعطوا كل ما يملكون للدولة”.

وأضاف أبو لطيف للصحيفة الإسرائيلية“من المهم أن نقول إننا جزء من المجتمع الإسرائيلي. قانون القومية هو للسياسيين. بالنسبة لي، هذا ليس الوقت المناسب للتفكير في هذا الأمر. هناك الكثير من البدو الذين يتألمون من التمييز ضدهم، ولكننا نشعر بأننا جزء لا يتجزأ من المجتمع الإسرائيلي، حتى لو كنا نشعر في بعض الأحيان أن المجتمع الإسرائيلي لا ينظر إلينا كجزء منه”.

كما نقلت الصحيفة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء عن حامد أبو لطيف، عم أحمد، قوله“لقد كان شابًّا طيبًا، يحب الحياة ويريد حماية الدولة. لقد قاتل حتى يتمكن من أن يكون إلى جانب أصدقائه في الحرب. حتى عندما كان يعمل كحارس أمن في الجامعة، كان يبذل قصارى جهده ليكون إلى جانب أصدقائه”.

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