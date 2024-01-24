الاحتلال يحوّل منزلا في يعبد إلى نقطة عسكرية ويداهم منازل في جنين

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN- حوّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سطح منزل مواطن في بلدة يعبد جنوب غرب جنين الى نقطة عسكرية.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية لـلوكالة الرسمية، أن قوات الاحتلال اقتحمت يعبد، وداهمت منزلا قيد الإنشاء يعود للمواطن يوسف كامل عبادي، وحولته إلى نقطة مراقبة في المنطقة الغربية من البلدة.

كما اقتحمت تلك القوات حي الجابريات في جنين، وداهمت عدة منازل، عرف من أصحابها: يزن الشايب.



