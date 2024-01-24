الاحتلال يحوّل منزلا في يعبد إلى نقطة عسكرية ويداهم منازل في جنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- حوّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سطح منزل مواطن في بلدة يعبد جنوب غرب جنين الى نقطة عسكرية.
وذكرت مصادر أمنية ومحلية لـلوكالة الرسمية، أن قوات الاحتلال اقتحمت يعبد، وداهمت منزلا قيد الإنشاء يعود للمواطن يوسف كامل عبادي، وحولته إلى نقطة مراقبة في المنطقة الغربية من البلدة.
كما اقتحمت تلك القوات حي الجابريات في جنين، وداهمت عدة منازل، عرف من أصحابها: يزن الشايب.
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