Wednesday, 24 January 2024 04:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يحوّل منزلا في يعبد إلى نقطة عسكرية ويداهم منازل في جنين

1/24/2024 6:10:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- حوّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سطح منزل مواطن في بلدة يعبد جنوب غرب جنين الى نقطة عسكرية.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية لـلوكالة الرسمية، أن قوات الاحتلال اقتحمت يعبد، وداهمت منزلا قيد الإنشاء يعود للمواطن يوسف كامل عبادي، وحولته إلى نقطة مراقبة في المنطقة الغربية من البلدة.

كما اقتحمت تلك القوات حي الجابريات في جنين، وداهمت عدة منازل، عرف من أصحابها: يزن الشايب.


MENAFN24012024000205011050ID1107761474

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث