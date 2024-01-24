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رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق يتوقع بدء خفض الفائدة في آذار القادم

1/24/2024 6:10:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقع رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق في سانت لويس، جيمس بولارد، أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في آذار المقبل، قبل أن يصل التضخم إلى 2%.


وتوقع بولارد أن معدل التضخم الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، قد يتباطأ إلى حوالي 2%، بحلول الربع الثالث من عام 2024.


رجح إن البنك المركزي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في آذار قبل أن يصل التضخم إلى 2%، وهو وقت أقرب مما تتوقعه الأسواق.


وتتوقع الأسواق 5 تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024.

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