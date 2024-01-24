رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق يتوقع بدء خفض الفائدة في آذار القادم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقع رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق في سانت لويس، جيمس بولارد، أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في آذار المقبل، قبل أن يصل التضخم إلى 2%.



وتوقع بولارد أن معدل التضخم الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، قد يتباطأ إلى حوالي 2%، بحلول الربع الثالث من عام 2024.



رجح إن البنك المركزي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في آذار قبل أن يصل التضخم إلى 2%، وهو وقت أقرب مما تتوقعه الأسواق.



وتتوقع الأسواق 5 تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024.