الذهب عالمياً يعوض خسائره قبيل صدور بيانات هامة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب عالمياً، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتعوض خسائرها المبكرة بالتزامن مع تراجع الدولار عن أعلى مستوى في ستة أسابيع وترقب المستثمرين صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع.



وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 % بعد ما سجل أعلى مستوياته، امس الثلاثاء، ما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.



وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.1050% .



ويترقب المستثمرون قراءة مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة، وكذلك تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع المقرر صدورها غدا الخميس.

