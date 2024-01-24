برلماني روسي: طائرة النقل العسكرية سقطت بعد استهدافها بصواريخ

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال أندريه كارتابولوف عضو البرلمان الروسي والجنرال المتقاعد إن طائرة النقل العسكرية التي تحطمت في جنوب روسيا اليوم الأربعاء سقطت بعد استهدافها بثلاثة صواريخ أرسلها الغرب لأوكرانيا
ولم يذكر كارتابولوف مصدر معلوماته. وقال إن التحقيقات ستكشف ما إذا كانت الصواريخ من طراز باتريوت أم من طراز إيريس-تي.
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