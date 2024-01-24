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برلماني روسي: طائرة النقل العسكرية سقطت بعد استهدافها بصواريخ

1/24/2024 6:00:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال أندريه كارتابولوف عضو البرلمان الروسي والجنرال المتقاعد إن طائرة النقل العسكرية التي تحطمت في جنوب روسيا اليوم الأربعاء سقطت بعد استهدافها بثلاثة صواريخ أرسلها الغرب لأوكرانيا

ولم يذكر كارتابولوف مصدر معلوماته. وقال إن التحقيقات ستكشف ما إذا كانت الصواريخ من طراز باتريوت أم من طراز إيريس-تي.

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