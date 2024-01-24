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إعفاء الإماراتيين من تأشيرة الدخول إلى المملكة المتحدة وتطبيق تصريح السفر الإلكتروني

1/24/2024 6:00:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت سفارة الإمارات في المملكة المتحدة، إعفاء مواطني الدولة من الحصول على تأشيرة دخول مسبقة للسفر إلى المملكة المتحدة، وسيمكنهم تقديم طلب للحصول على تصريح سفر إلكتروني (ETA) وفقًا لبرنامج تصريح سفر جديد اعتباراً من 1 فبراير.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: « يمثل 1 فبراير 2024 بداية جديدة في العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. سيتم إعفاء المواطنين الإماراتيين من الحصول على تأشيرة دخول مسبقة للسفر إلى المملكة المتحدة وسيمكنهم تقديم طلب للحصول على تصريح سفر إلكتروني (ETA) وفقًا لبرنامج تصريح سفر جديد.

يُعتبر هذا إنجازاً هاماً لكلا البلدين، وثمرة أربع سنوات من التعاون بيننا ورمز لالتزامنا بتعزيز العلاقات المتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. يمكن التقديم على تصريح السفر عبر تطبيق
'UK ETA' أو على موقع .»

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