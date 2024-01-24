نتفليكس ترفع عدد مشتركيها إلى 260 مليوناً وتحوز حقوق النقل المباشر للمصارعة الحرة

جولي جامو استهلّت نتفليكس سنة 2024 بقوة بإعلانها أن أكثر من 13 مليون مشترك إضافي انضموا إليها خلال موسم الأعياد، مما رفع إجمالي الحسابات في منصة البث التدفقي إلى أكثر من 260 مليوناً، فيما يشمل جديدها استثماراً طموحاً في مجال النقل الحيّ للأحداث الرياضية.

وعلّق المحلل في "إنسايدر إنتيليجنس" روس بينيس الثلاثاء بعد نشر الشركة نتائجها للربع الأخير من السنة أن المنصة "تثبت تفوّقها بلا منازع في حرب البث التدفقي".

ولاحظ أن نتفليكس "تجاوزت كل التوقعات بإضافة 13 مليون مشترك من كل أنحاء العالم، من بينهم نحو ثلاثة ملايين في سوق أميركا الشمالية التي يكون جمهورها في العادة الأكثر تخمة".

ويعود هذا النمو المذهل للمنصة التي سبق أن استقطبت نحو تسعة ملايين مشترك خلال الصيف، إلى اتخاذها إجراءات صارمة ضد مشاركة كلمات المرور وإطلاقها فئة أرخص ثمناً من الاشتراكات مع إعلانات.

وقال المدير العام المشارك غريغ بيترز خلال مؤتمر عبر الهاتف "لدينا 23 مليون مستخدم نشط شهرياً" لهذه الصيغة من الاشتراكات. وكانت نتفليكس أعلنت في نوفمبر أن عدد هؤلاء 15 مليوناً.

وتوقع روس بينيس أن "يتلاشى مفعول النظام الجديد في نهاية المطاف لجهة نمو المشتركين".

لكنّه أوضح أن شركة البث التدفقي "تعتزم تعزيز قدرتها على استقطاب الجمهور من خلال المضي في طموحاتها في مجال النقل المباشر".

ورأى الخبير أن "الحصول على حقوق نقل مباريات المصارعة الحرة +دبليو دبليو إي رو+ يُظهر أن نتفليكس تأخذ هذا الموضوع على محمل الجد".

وأعلنت الشركة صباح الثلاثاء أنها وقعت اتفاقية بث مدتها عشر سنوات مع رابطة المصارعة الأميركية للمحترفين "دبليو دبليو إي رو" في مقابل 5 مليارات دولار.

نشاط إعلاني جديد

وحصلت نتفليكس على الحق الحصري في الولايات المتحدة اعتباراً من سنة 2025 لعرض "رو"، وهو العرض الرئيسي لـ "دبليو دبليو إي" وكان العام الفائت من بين العروض التي تستقطب أكبر من المشاهدين.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لنتفليكس تيد ساراندوس "يمثل هذا 52 أسبوعاً من البرامج الحيّة كل سنة وهو جزء من طموحاتنا لمزيد من النقل المباشر".

واعتبر روس بينيس إن المصارعة الحرة يُفترض أن تساهم أيضاً في النشاط الإعلاني الجديدة للمجموعة، و"سيوفر ذلك مبرراً إضافياً لزيادة أسعار الاشتراكات في المستقبل".

وقوبل إعلان المنصة بارتياح في وول ستريت، إذ ارتفع سعر سهمها أكثر من 8 في المئة خلال التعاملات الإلكترونية بعد إغلاق بورصة نيويورك.

وحققت نتفليكس مبيعات بقيمة 8,8 مليارات دولار خلال الربع الرابع (أي بزيادة 12,5 في المئة في عام واحد)، وما ولّد لها أرباحاً صافية قدرها 938 مليون دولار، وهو أقل بقليل من توقعات المحللين، ولكنه أعلى بكثير من الأرباح التي بلغت 55 مليوناً في الفترة نفسها من العام الفائت.

وأملت نتفليكس في تحقيق نمو بنسبة 13 في المئة في الربع الحالي، أي على إيرادات بقيمة تتخطى 9 مليارات دولار، وعلى صافي أرباح يبلغ نحو مليارَي دولار.

وقال غريغ بيترز مازحاً "يبدو من الصعب تصديق ذلك، ولكن ثمة مئات الملايين من الأسر التي يمكنها الاشتراك في نتفليكس ولم تفعل ذلك بعد (...) وعلينا أن نكسبها".

-عودة "سكويد غايم" -ومع نهاية العام، اجتذبت المواسم الأخيرة لمسلسلات مثل "سكس إيدوكيشن" و"ذي كراون" أعداداً كبيرة من المشاهدين، وكذلك "برلين" و"سكويد غايم: ذي تشالنج"، برنامج تلفزيون الواقع المستوحى من المسلسل الكوري الجنوبي "سكويد غايم" الذي شكّل ظاهرة.

ويعود "سكويد غايم" إلى المنصة سنة 2024 بموسم جديد إلى جانب "بريدجيرتون" و"إميلي إن باريس".

وأكدت نتفليكس أن لديها "برمجة مهمة وجريئة لسنة 2024 رغم إضرابات العام الفائت التي أدت إلى تأجيل إطلاق بعض" الأعمال.

وأصيب إنتاج الأفلام والمسلسلات بالشلل لمدة ستة أشهر في الولايات المتحدة بسبب إضراب تاريخي لكتاب السيناريو والممثلين انتهى في نوفمبر.

لكن منصات البث التدفقي الرئيسية أكدت أن تأثير هذه الحركة الاجتماعية المزدوجة سيكون محدودا بالنسبة إليها، فضلاً عن أنها أتاحت لها توفير المال.