كأس أمم إفريقيا 2023.. مارادونا يبُعث من جديد في مباراة دراماتيكية (فيديو)

(MENAFN
- Al-Bayan)
استمرت الإثارة في مباريات كأس أمم إفريقيا 2023، البطولة المليئة بالمفاجآت منذ بدايتها، والتي تعتبر الأبرز بين جميع النسخ على مر التاريخ.
وفي منافسات النسخة الجارية التي تقام على أرض كوت ديفوار، انتزعت الكاميرون فوزًا قاتلًا على غامبيا بنتيجة 3-2، واقتنصت المركز الثاني في المجموعة الثالثة، لتتأهل إلى دور الـ 16 من البطولة القارية، بفارق الأهداف عن غينيا، التي ضمنت تأهلها بين أفضل منتخبات في المركز الثالث.
وفي مباراة دراماتيكية، كان منتخب غامبيا متقدماً في النتيجة (1/2)، حتى الدقيقة 85، واحتفل لاعبوه بالتأهل، قبل أن تتعادل الكاميرون في الدقيقة 87، ثم أحرزت هدف الفوز في الدقيقة 91.
وسجل أهداف الكاميرون كارل توكو إيكامبي (56) والغامبي جيمس غوميس (87 بالخطأ في مرمى بلاده) وكريستوفر ووه (90+1)، ولغامبيا أبلي جالو (72) وابريما كولي (85).
وتمكن منتخب غامبيا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من تسجيل هدف جديد عن طريق محمد سانيه، واعتقد الجميع أن غامبيا تمكنت بذلك من حرمان الكاميرون من الفوز والتأهل، لكن بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد، تبيَّن أن اللاعب حول الكرة بيده إلى شباك الكاميرون على طريقة الراحل مارادونا في مباراة إنجلترا بكأس العالم 86.
وألغى الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما الهدف، وعادت النتيجة إلى 2/3 لصالح الكاميرون حتى نهاية المباراة، ليضرب أبناء أليو سيسيه موعداً مع منتخب نيجيريا في دور الـ 16.
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