كأس أمم إفريقيا 2023.. مارادونا يبُعث من جديد في مباراة دراماتيكية (فيديو)

استمرت الإثارة في مباريات كأس أمم إفريقيا 2023، البطولة المليئة بالمفاجآت منذ بدايتها، والتي تعتبر الأبرز بين جميع النسخ على مر التاريخ.

وفي منافسات النسخة الجارية التي تقام على أرض كوت ديفوار، انتزعت الكاميرون فوزًا قاتلًا على غامبيا بنتيجة 3-2، واقتنصت المركز الثاني في المجموعة الثالثة، لتتأهل إلى دور الـ 16 من البطولة القارية، بفارق الأهداف عن غينيا، التي ضمنت تأهلها بين أفضل منتخبات في المركز الثالث.

وفي مباراة دراماتيكية، كان منتخب غامبيا متقدماً في النتيجة (1/2)، حتى الدقيقة 85، واحتفل لاعبوه بالتأهل، قبل أن تتعادل الكاميرون في الدقيقة 87، ثم أحرزت هدف الفوز في الدقيقة 91.

وسجل أهداف الكاميرون كارل توكو إيكامبي (56) والغامبي جيمس غوميس (87 بالخطأ في مرمى بلاده) وكريستوفر ووه (90+1)، ولغامبيا أبلي جالو (72) وابريما كولي (85).

وتمكن منتخب غامبيا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من تسجيل هدف جديد عن طريق محمد سانيه، واعتقد الجميع أن غامبيا تمكنت بذلك من حرمان الكاميرون من الفوز والتأهل، لكن بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد، تبيَّن أن اللاعب حول الكرة بيده إلى شباك الكاميرون على طريقة الراحل مارادونا في مباراة إنجلترا بكأس العالم 86.

وألغى الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما الهدف، وعادت النتيجة إلى 2/3 لصالح الكاميرون حتى نهاية المباراة، ليضرب أبناء أليو سيسيه موعداً مع منتخب نيجيريا في دور الـ 16.

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