كأس أمم إفريقيا 2023.. استبعاد 5 نجوم مغاربة من موقعة زامبيا

لم يخفِ وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، نيته بالإبقاء على بعض نجومه بعيداً عن ثالث وآخر جولات دور المجموعات، من كأس أمم إفريقيا 2023.

وسيلتقي منتخب المغرب متصدر المجموعة السادسة، الذي ضمن تأهله إلى دور الـ 16، مع زامبيا، صاحبة المركز الثالث حاليًا بنقطتين في جعبتها.

وافتتح الركراكي تصريحاته قائلاً: "نؤمن بضرورة الحفاظ على اللاعبين الذين لديهم البطاقات الصفراء، وحمايتهم من تلقي إنذارٍ ثانٍ".

ويشير المدرب فرنسي المولد إلى رغبته في تفادي تنفيذ لاعبيه لعقوبة الإيقاف خلال موقعة دور الـ 16 بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وأكد الرجل الذي حقق المركز الرابع في بطولة كأس العالم 2022 بأنه سيستبعد اللاعبين المتحصّلين على الإنذارات من مباراة زامبيا.

وبرر الركراكي: "هذه هي الضريبة، مع الإبقاء على التوازن المطلوب، وإعطاء فرصةً للاعبين الآخرين".

وكان رومان سايس ومحمد الشيبي قد خرجا ببطاقتين صفراوين من أولى جولات دور المجموعات، والتي جمعت أسود الأطلس بتنزانيا.

أما مباراة الجولة الثانية، والتي اصطدمت خلالها المغرب بالكونغو الديمقراطية، فشهدت إشهار الإنذارات لأمين عدلي وحكيم زياش وسليم أملاح.

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