خانها مع صديقتها المقربة.. تفاصيل جديدة تكشف سبب انفصال بيكيه وشاكيرا

شهدت الساعات الماضية، الكشف عن تفاصيل جديدة كانت وراء إنهاء علاقة الارتباط بين بيكيه نجم برشلونة السابق، وشريكته السابقة المطربة الكولومبية المعروفة شاكيرا، التي تمت في يونيو 2022، بعد فترة ارتباط استمرت 12 عامًا، وأثمرت عن طفلين.

وكانت أصابع الاتهام أشارت لكلارا شيا، وهي الضلع الثالث في مثلث علاقة شاكيرا وبيكيه، وهي نفسها المرأة التي خان بيكيه شاكيرا معها، وأشارت شاكيرا للأمر في أغنيتها الشهيرة "BZRP Music Session #53" مع المنتج الأرجنتيني Bizarrap في يناير 2023.

وبحسب البرنامج التلفزيوني الإسباني "Socialité" المذاع على القناة الإسبانية "Telecinco"، فإن بيكيه خان شاكيرا مع امرأة أخرى بخلاف كلارا شيا، وهي صديقتها آنا كايزر مدربة لياقة بدنية مشهورة ساعدت شاكيرا في الاستعداد لعرضها في نهاية الشوط الأول في Super Bowl لعام 2020، ووفقاً للبرنامج، فإن بيكيه خان شاكيرا كايزر، قبل عامين من بدء علاقته الرومانسية مع شيا.

وبحسب ما ورد، فإن شاكيرا علمت بالأمر من خلال أحد موظفي بيكيه، الأمر نفسه أكدته مجلة "peopleenespanol"، حيث قالت إن بيكيه خان شاكيرا مع صديقة مقربة لها ومدربتها في نفس الوقت، وأضافت أن الأمر يتعلق بآنا كايزر، والتي تعمل كمدربة ومؤثرة في مجال اللياقة البدنية ولديها نحو 300 ألف متابع على "إنستغرام".

وأشارت المجلة إلى أن هذه الخيانة الزوجية المزعومة حدثت قبل عامين من بدء بيكيه علاقته الأخرى مع كلارا تشيا.

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