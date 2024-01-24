أمير الكويت يعين رئيس الوزراء نائباً له خلال فترة غيابه عن البلاد

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية اليوم الأربعاء إن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح أصدر أمرا بتعيين رئيس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم الصباح نائبا للأمير طوال فترة غيابه عن البلاد.
وقالت الوكالة إن المادة الثانية من الأمر الأميري تنص على أن "يستمر العمل بهذا الإجراء إلى حين تعيين ولي للعهد".
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