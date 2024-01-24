أمير الكويت يعين رئيس الوزراء نائباً له خلال فترة غيابه عن البلاد

قالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية اليوم الأربعاء إن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح أصدر أمرا بتعيين رئيس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم الصباح نائبا للأمير طوال فترة غيابه عن البلاد.

وقالت الوكالة إن المادة الثانية من الأمر الأميري تنص على أن "يستمر العمل بهذا الإجراء إلى حين تعيين ولي للعهد".

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