رئيس وزراء جورجيا: حققنا إنجازات مشتركة ونتطلع لتوسيع الشراكة في العمل الحكومي مع الإمارات

استقبل معالي إراكلي غاريباشفيلي رئيس وزراء جمهورية جورجيا، وفد مكتب التبادل المعرفي الحكومي في حكومة دولة الإمارات، وبحث معه توسيع التعاون الثنائي بين حكومتي البلدين في مجالات تحديث العمل الحكومي.

وأكد معالي إراكلي غاريباشفيلي، خلال الاجتماع، أهمية ما حققته الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي جورجيا والإمارات في مختلف المجالات، وخاصة في التبادل المعرفي والتحديث والتطوير الحكومي وقطاعات الاقتصاد والاستثمار، معرباً عن تقدير بلاده لجهود حكومة دولة الإمارات في تحديث العمل الحكومي في جورجيا، وتطلعها إلى مزيد من الإنجازات والمشاريع المشتركة.

وأشاد غاريباشفيلي بمخرجات التعاون الثنائي في العمل الحكومي بين البلدين، وبنتائج اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أرست أساساً متينا لعلاقات تجارية متطورة، مشدداً على حرص جمهورية جورجيا على تعزيز التعاون وتوسيع الشراكة مع الإمارات لتشمل مجالات أوسع.

وناقش رئيس وزراء جمهورية جورجيا مع الوفد الذي ضم سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، و سعادة أحمد إبراهيم النعيمي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية جورجيا، ومنال بن سالم قائد فريق التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، العلاقات الثنائية المتميزة بين الحكومتين، والدور الحيوي لبرنامج التبادل المعرفي الحكومي في تبادل الخبرات والتجارب الرائدة.

كما بحث وفد مكتب التبادل المعرفي الحكومي، خلال الزيارة الرسمية، سبل توسيع التعاون الثنائي بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية جورجيا، في مجالات التحديث الحكومي، في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023.

وشهدت الزيارة عقد اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين في حكومة جورجيا، شملت معالي جيورجي اميلاخفاري وزير التعليم والعلوم والشباب، ومعالي ريفاز جافليدزي رئيس إدارة حكومة جورجيا، وسعادة زفياد باركايا نائب رئيس الإدارة الحكومية، وسعادة ألكسندر كفتيسياشفلي نائب وزير الخارجية، وسعادة إيراكلي ناداريشفلي نائب وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، وسعادة تامار تكيشلاشفلي وسعادة إريكلي جفينيانيدزه نائبي وزير العدل، إضافة إلى أفتاديل كاسرادزي رئيس وكالة الابتكار والتكنولوجيا، وعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والأكاديمي في جورجيا.

وأكد عبد الله لوتاه أن توسيع مجالات شراكات التبادل المعرفي بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جورجيا، يمثل محوراً مهماً للعمل المشترك الهادف لتحقيق الاستفادة من التجارب وقصص النجاح والخبرات التي راكمتها حكومتا الإمارات وجورجيا، في دعم جهود ومبادرات تحديث أطر العمل الحكومي بما ينعكس إيجاباً على مجتمعي البلدين الصديقين.

وقال إن التعاون في مجالات التحديث الحكومي يحظى بدعم واهتمام ورعاية قيادتي البلدين الصديقين، ويشكل ترجمة للعلاقة المتميزة التي تجمعهما في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات تحرص على دعم الشراكات الإيجابية مع دول العالم كافة، في تبادل المعرفة ومشاركة أفضل الخبرات والتجارب.

وبحث وفد مكتب التبادل المعرفي خلال اجتماع مع معالي ريفاز جافليدزي رئيس إدارة حكومة جورجيا، وسعادة زفياد باركايا نائب رئيس الإدارة الحكومية في جورجيا، وفاختانغ كاتامادزي مدير إدارة تخطيط السياسات والتنسيق الحكومي، تعزيز الجهود لتحقيق مستهدفات التعاون الثنائي، واستعرض آخر المستجدات والمبادرات التي تم إطلاقها، وسبل تنويع مجالات التعاون لتشمل محاور إضافية، بما في ذلك محور بناء القدرات واستشراف المستقبل.

واطلع الوفد خلال اجتماع مع سعادة أفتاديل كاسرادزي رئيس وكالة الابتكار والتكنولوجيا الجورجية، على أهم الممارسات الحكومية المطبقة في جورجيا في مجال الابتكار والتكنولوجيا، وبحث أوجه التعاون في مجالات الابتكار الحكومي والذكاء الاصطناعي، كما اجتمع الوفد مع كبار المسؤولين في جامعتي تبليسي وكوتايسي الدولية، وناقش عددا من مبادرات بناء القدرات والتعاون الأكاديمي.

والتقى وفد مكتب التبادل المعرفي الحكومي كلا من لاشا لوجانيدزي رئيس الخدمة العامة في حكومة جورجيا، ودافيت ديفيدزي رئيس مجلس إدارة السجل العام الوطني، وبحث معهما مجالات التعاون في محوري الخدمات الذكية والخدمات الحكومية، وأهم المبادرات التي اطلع عليها وفد جورجيا خلال زيارته إلى دولة الإمارات وسبل إدراجها ضمن مجالات التعاون الثنائي بين البلدين.

يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي“رعاه الله”، ومعالي إراكلي غاريباشفيلي رئيس وزراء جمهورية جورجيا، شهدا توقيع اتفاقية التعاون الثنائي في التحديث الحكومي، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، حيث وقعها كل من معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ، ومعالي ريفاز جافليدزي رئيس إدارة حكومة جورجيا.

ويغطي التعاون بين حكومتي الإمارات وجورجيا ثمانية محاور تشمل، الخدمات الحكومية، والخدمات الذكية، والابتكار الحكومي، والذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات، واستشراف المستقبل، إلى جانب محوري البرمجة، والأداء الحكومي، اللذين تمت إضافتهما بعد زيارة وفد حكومة جورجيا إلى دولة الإمارات في ديسمبر الماضي.

ويركز التعاون في محور الأداء الحكومي وتطوير منظومه متكاملة لمتابعة المؤشرات الحكومية على مشاركة تجربة دولة الإمارات في متابعة أداء الجهات الحكومية، وتوفير الدعم لعملية التطوير في الجهات ورفع كفاءة وفعالية متابعة الأداء لدعم عملية التخطيط الاستراتيجي.

وفي محوري الخدمات الذكية والخدمات الحكومية، يتم التركيز على تضمين الجوانب الرقمية لتحقيق الشمول والمرونة، والتناغم مع العصر الرقمي، والتركيز على احتياجات المتعاملين، واستخدام التقنيات الرقمية في تصميم الخدمات وقنوات الخدمة، والاعتماد على البيانات، ومبدأ الحكومة المفتوحة، والاستباقية.

ويغطي محور الذكاء الاصطناعي مواضيع تبادل المعرفة حول أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وصياغة الاستراتيجيات الهادفة إلى توظيف حلول الذكاء الاصطناعي وتأثيرها الإيجابي في إحداث طفرة تطويرية في أساليب تقديم الخدمات الحكومية، أما محور البرمجة فيشمل تطوير المهارات الرقمية لأفراد المجتمع وتهيئة الجيل المقبل من خبراء التقنية، من خلال منصة رقمية توفر دورات برمجة عبر الإنترنت، تشمل أساسيات البرمجة، وأساسيات علم البيانات، وأساسيات تطوير الاندرويد.

وفي محور بناء القدرات، يتم العمل على عقد ورش تعليمية للقيادات الحكومية، وتنظيم برامج تطوير للكفاءات، وتقديم الاستشارة فيما يتعلق بتطوير القيادات الحكومية، وإتاحة الفرصة لكبار المسؤولين في جورجيا للمشاركة في البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين.

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