ضربة جديدة لبوينج.. انفصال إطار مقدمة طائرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
في ضربة جديدة لشركة بوينج.. انفصل إطار مقدمة طائرة تابعة لشركة دلتا اير لاينز الأمريكية قبل الإقلاع، حيث كانت الرحلة تحمل 184 راكباً و4 أفراد طاقم وطيارين.
وبحسب شبكة «سي إن بي سي» فقد نفى التقرير الأولى حدوث أي إصابات، يذكر أن الطائرة كانت تصطف في انتظار الإقلاع عندما انفصلت العجلة الأمامية وتدحرجت بعيداً.
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