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ضربة جديدة لبوينج.. انفصال إطار مقدمة طائرة

1/24/2024 5:23:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

في ضربة جديدة لشركة بوينج.. انفصل إطار مقدمة طائرة تابعة لشركة دلتا اير لاينز الأمريكية قبل الإقلاع، حيث كانت الرحلة تحمل 184 راكباً و4 أفراد طاقم وطيارين.

وبحسب شبكة «سي إن بي سي» فقد نفى التقرير الأولى حدوث أي إصابات، يذكر أن الطائرة كانت تصطف في انتظار الإقلاع عندما انفصلت العجلة الأمامية وتدحرجت بعيداً.

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