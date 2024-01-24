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إلغاء رحلة طيران في اللحظة الأخيرة بعد اكتشاف راكب مسامير مفقودة على أحد أجنحة الطائرة

1/24/2024 5:23:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اضطرت شركة فيرجن أتلانتيك إلى إلغاء رحلة من مانشستر إلى نيويورك في اللحظة الأخيرة بعد أن اكتشف أحد الركاب وجود مسامير مفقودة على لوحة أحد أجنحة طائرة إيرباص (إيه 330) قبل الإقلاع مباشرة.

ونبه الرجل طاقم الطائرة على الفور. وأشار إلى أن شريكته كانت قلقة عندما علمت بالأمر، مما دفعه إلى إبلاغ إحدى المضيفات كإجراء احترازي.

وأكد موظفو شركة الطيران للراكب أنه لا توجد مشكلة تتعلق بالسلامة، لكن قلقه ازداد بسبب الحادث الأخير الذي فقدت فيه طائرة تابعة لخطوط ألاسكا الجوية قابس بابها وطار جزء من جسمها في منتصف الرحلة.

وذكر ممثل شركة الطيران أنه تم إلغاء الرحلة «لتوفير الوقت لفحوصات الصيانة الهندسية الإضافية الاحترازية، والتي أتاحت لفريقنا أقصى وقت لإكمال عمليات الفحص الخاصة بهم»، من أجل سلامة العملاء والطاقم.

وأكد كبير مهندسي الجناح في إيرباص نيل فيرث أن المسامير المفقودة لم تؤثر على السلامة الهيكلية للجناح أو قدرة التحميل.

وعلى الرغم من الاضطراب، وصل الرجل وشريكته في النهاية إلى مدينة نيويورك على متن رحلة أخرى. وتسلط هذه الواقعة، التي حدثت يوم 15 يناير، الضوء على أهمية تدابير السلامة الصارمة في صناعة الطيران، حتى بالنسبة للأمور التي تبدو بسيطة.

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