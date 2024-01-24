30.6% زيادة طلبات خدمة شهادات عدم الممانعة في «كهرباء دبي» 2023

أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن الهيئة اعتمدت 120,409 طلباً خلال عام 2023 لخدمة شهادات عدم الممانعة ضمن برنامج "صقور"، بزيادة قدرها 30.62% عن العام 2022، حيث تعكس هذه الزيادة الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى المعايير العالمية في الكفاءة والجودة والتوافرية، والتي بدورها تشير إلى النمو الاقتصادي وزيادة عدد السكان وتعزيز تنافسية البنية التحتية بما يدعم أجندة دبي الاقتصاديّة D33 التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر القادمة وتعزيز موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.

وأضاف معالي الطاير: "يسعدنا الإقبال المتزايد على برنامج "صقور" ودعم مساعي الهيئة الحثيثة لتعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق أعلى مستويات سعادة المعنيين، وتوفير تجربة متكاملة ومبتكرة وذات قيمة مضافة، وإحداث الفرق في نوعية وجودة الخدمات. ونولي أهمية خاصة لشركائنا من الاستشاريين والمقاولين والموردين، لمساهمتهم المهمة في دعم جهودنا لتعزيز البنية التحتية عالمية المستوى في دبي، وزيادة تنافسية الإمارة، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والاستدامة، وترسيخ مكانة الهيئة بوصفها من أكثر المؤسسات الخدماتية تميزاً وريادة على مستوى العالم في كافة المجالات. ونعتمد في الهيئة إطار عمل متكامل يستند إلى أربع ركائز: الثقة، والمساءلة، والشفافية، والممارسات العادلة، لضمان الارتقاء بآليات العمل وتعزيز جودة الخدمات وزيادة الكفاءة والإنتاجية."

ويتيح البرنامج للاستشاريين والمقاولين الحصول على موافقة الهيئة على تقديم طلبات الخدمة في المرة الأولى، وتسريع تسليم مشاريعهم وتلبية توقعات مُلّاك المشاريع، بما يوفر وقت وجهد المعنيين، ويضمن الامتثال المستمر لأرقى معايير الجودة والسلامة والتميز العالمية. ويساعد البرنامج الاستشاريين والمقاولين على تفادي عملية إعادة التقديم وتحسين جودة طلبات تقديم الخدمة، وتجنب ارتكاب المخالفات وإلحاق أي ضرر بأصول وخدمات وممتلكات الهيئة، والارتقاء بالعمليات الميدانية وجعلها أكثر أماناً.

بدوره، قال المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع نقل الطاقة في الهيئة: "اعتمدت الهيئة 120,409 طلباً لخدمة شهادات عدم الممانعة مقدماً من 2,233 استشارياً ومقاولاً حتى نهاية شهر ديسمبر 2023، حيث اعتمد قطاع نقل الطاقة 60,089 طلباً، وقطاع توزيع الطاقة 40,700 طلباً، وقطاع المياه والهندسة المدنية 19,620 طلباً."

ويعد برنامج "صقور" البرنامج الحكومي الأول من نوعه لتقييم الاستشاريين والمقاولين في دبي، وتحديد مدى امتثالهم لمتطلبات ومعايير وأحكام وشروط وإرشادات الهيئة عند تقديم طلبات الخدمة. ويستخدم البرنامج المعايير العلمية، مثل جودة وثائق التقديم، وحماية الشبكة العامة للهيئة. ويغطي البرنامج خدمات شهادات عدم الممانعة، وخدمات شبكة المياه، وخدمات شبكة الكهرباء. وقد خصصت الهيئة جائزة "صقور" للاستشاريين والمقاولين الذين يقدمون أفضل أداء في مختلف فئات المشاريع. ويمكن الاطلاع على دليل برنامج "صقور" من خلال الرابط:

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