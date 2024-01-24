40 مليون جنيه استرليني خسائر إيزي جيت بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت شركة إيزي جيت إنها قلصت خسائرها خلال آخر ثلاثة أشهر من عام 2023، على الرغم من تكبدها خسائر بقيمة 40 مليون جنيه استرليني (50.8 مليون دولار) بسبب حرب إسرائيل وحماس.
وذكرت وكالة «بي ايه ميديا» البريطانية أن الشركة تكبدت خسائر قبل حساب الضرائب بقيمة 126 مليون جنيه استرليني في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر الماضيين، مقارنة بـ 133 مليون جنيه استرليني خلال الفترة نفسها من عام 2022.
وارتفع عدد الركاب بنسبة 14% على أساس سنوي.
وقالت الشركة إنها تكبدت «خسائر مباشرة بقيمة 40 مليون جنيه استرليني» خلال الربع بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس.
وهذا يتعلق بتوقف الطيران إلى إسرائيل والأردن، بالإضافة إلى تراجع الطلب على الرحلات إلى مصر.
وقال المدير التنفيذي يوهان لوندجرين «لقد قدمنا أداءً أفضل خلال الربع، مما يعد شهادة على قوة الطلب على خدماتنا وشبكتنا».
وأضاف «شعبية عطلات إيزي جيت مستمرة في النمو، بارتفاع بنسبة 48% في عدد العملاء خلال هذه الفترة».
وأوضح «نحن نرى زخم حجوزات لصيف 2024، حيث ما زال السفر يمثل أولوية لعملائنا».
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