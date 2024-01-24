40 مليون جنيه استرليني خسائر إيزي جيت بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس

قالت شركة إيزي جيت إنها قلصت خسائرها خلال آخر ثلاثة أشهر من عام 2023، على الرغم من تكبدها خسائر بقيمة 40 مليون جنيه استرليني (50.8 مليون دولار) بسبب حرب إسرائيل وحماس.

وذكرت وكالة «بي ايه ميديا» البريطانية أن الشركة تكبدت خسائر قبل حساب الضرائب بقيمة 126 مليون جنيه استرليني في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر الماضيين، مقارنة بـ 133 مليون جنيه استرليني خلال الفترة نفسها من عام 2022.

وارتفع عدد الركاب بنسبة 14% على أساس سنوي.

وقالت الشركة إنها تكبدت «خسائر مباشرة بقيمة 40 مليون جنيه استرليني» خلال الربع بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس.

وهذا يتعلق بتوقف الطيران إلى إسرائيل والأردن، بالإضافة إلى تراجع الطلب على الرحلات إلى مصر.

وقال المدير التنفيذي يوهان لوندجرين «لقد قدمنا أداءً أفضل خلال الربع، مما يعد شهادة على قوة الطلب على خدماتنا وشبكتنا».

وأضاف «شعبية عطلات إيزي جيت مستمرة في النمو، بارتفاع بنسبة 48% في عدد العملاء خلال هذه الفترة».

وأوضح «نحن نرى زخم حجوزات لصيف 2024، حيث ما زال السفر يمثل أولوية لعملائنا».

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