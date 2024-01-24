بايدن بعد فوز ترامب في نيوهامبشر: الولايات المتحدة في خطر!

حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن من أنّ الديمقراطية والحريّات الفردية في الولايات المتّحدة "على المحكّ" بعد فوز سلفه دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيوهامبشر.

وفي بيان أصدره بعيد فوز خصمه الجمهوري، قال الرئيس الديمقراطي الساعي للفوز بولاية ثانية إنّه "من الواضح الآن أنّ دونالد ترامب سيكون المرشح الجمهوري. رسالتي إلى البلاد هي أنّ المخاطر لا يمكن أن تكون أكبر. ديموقراطيتنا، حرياتنا الفردية. اقتصادنا. كلّها على المحك".

وحظي ترامب، بدعم قوي من أنصار الحزب الجمهوري في الانتخابات التمهيدية للحزب بولاية نيو هامبشاير، يوم الثلاثاء، حتى أقر معظم أنصار منافسته، نيكي هيلي، بأن الحزب الجمهوري "مملوك له".

وعلى الرغم من اقتراب ترامب للغاية من الحصول على ترشيح الحزب، خلص استطلاع (الأسوشيتدبرس فوت كاست) إلى أن لدى بعض الناخبين مخاوف من تطرفه الشديد الذي قد لا يمكنه من المنافسة في انتخابات نوفمبر المقبل.

ويشعر البعض بالقلق أيضا من المشكلات القانونية التي يواجهها ترامب في محاكماته الجارية.

تفوقت هيلي، حاكمة ولاية كارولاينا الجنوبية السابقة وسفيرة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة، على ترامب بين خريجي الجامعات والمعتدلين، في إشارة ربما على عدم تمكن ترامب من توسيع قاعدته السياسية بعد.

وأقرّت هايلي (52 عاماً) بهزيمتها أمام ترامب، لكنّها أكّدت مضيّها في السباق حتى النهاية.

وقالت هايلي أمام حشد من أنصارها في الولاية الواقعة في شمال شرق الولايات المتّحدة إنّ "هذا السباق لم ينته بعد"، محذّرة في الوقت نفسه من أنّ حصول ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري "سيعني فوز (الرئيس جو) بايدن" بولاية ثانية في الانتخابات.

وقالت إنّ الديمقراطيين "يعلمون أنّ ترامب هي الجمهوري الوحيد في هذا البلد الذي يستيطع جو بايدن أن يهزمه".

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