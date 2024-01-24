مقترح إماراتي لحماية مياه الخليج من مخلفات «التحلية»

(MENAFN
- Al-Bayan)
وافق معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، اليوم الأربعاء، على رفع مقترح تقدم به معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، إلى اللجنة الوزارة المكلفة بدول مجلس التعاون الخليجي، يطالب بوضع إطار خليجي موحد، يسهم في الحفاظ على مياه الخليج العربي.
وطالبت التوصية، بأن تقوم دولة الإمارات ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، بإجراء دراسة معمقة وتفصيلية حول المخاطر التي تخلفها عملية تحلية المياه التي تقوم بها نحو 70 محطة على طول الساحل الخليجي، وما تفرزه هذه العملية من آثار سلبية على البيئة، تخلفها وتتسبب في وقوعها إجراءات إعادة الاملاح والمواد الكيميائية المستخدمة في عملية التحلية إلى مياه الخليج.
ودعت التوصية إلى أهمية أن يتم طرح وتناول، كافة المخاطر المرتبطة بملف الأمن المائي الحالية والمستقبلية. بحيث يتم الخروج عبر اللجنة الوزارية لدول مجلس التعاون الخليجي، بقرار موحد، يجمع كافة دول المجلس تحت إجراءات موحدة، تصب في جهود الحفاظ على مياه الخليج.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN24012024000110011019ID1107761314
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.