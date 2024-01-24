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مقترح إماراتي لحماية مياه الخليج من مخلفات «التحلية»

1/24/2024 5:23:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وافق معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، اليوم الأربعاء، على رفع مقترح تقدم به معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، إلى اللجنة الوزارة المكلفة بدول مجلس التعاون الخليجي، يطالب بوضع إطار خليجي موحد، يسهم في الحفاظ على مياه الخليج العربي.

وطالبت التوصية، بأن تقوم دولة الإمارات ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، بإجراء دراسة معمقة وتفصيلية حول المخاطر التي تخلفها عملية تحلية المياه التي تقوم بها نحو 70 محطة على طول الساحل الخليجي، وما تفرزه هذه العملية من آثار سلبية على البيئة، تخلفها وتتسبب في وقوعها إجراءات إعادة الاملاح والمواد الكيميائية المستخدمة في عملية التحلية إلى مياه الخليج.

ودعت التوصية إلى أهمية أن يتم طرح وتناول، كافة المخاطر المرتبطة بملف الأمن المائي الحالية والمستقبلية. بحيث يتم الخروج عبر اللجنة الوزارية لدول مجلس التعاون الخليجي، بقرار موحد، يجمع كافة دول المجلس تحت إجراءات موحدة، تصب في جهود الحفاظ على مياه الخليج.

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