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تحطم طائرة نقل عسكرية روسية تقل 65 أسيراً أوكرانياً

1/24/2024 5:23:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحطمت طائرة نقل عسكرية روسية، كان على متنها 65 أسير حرب من أوكرانيا وطاقم مكون من ستة أفراد وثلاثة مرافقين، صباح الأربعاء في مقاطعة بيلغورود الروسية القريبة من أوكرانيا، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

لم يتضح سبب الحادث الذي وقع حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي، ولم يعرف مصير الركاب.

قالت وزارة الدفاع إن السلطات تحقق في سبب تحطم الطائرة، وهي من طراز "إيل-76′′، وان هناك لجنة عسكرية خاصة في طريقها لموقع الحادث.


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