تحطم طائرة نقل عسكرية روسية تقل 65 أسيراً أوكرانياً

(MENAFN
- Al-Bayan)
تحطمت طائرة نقل عسكرية روسية، كان على متنها 65 أسير حرب من أوكرانيا وطاقم مكون من ستة أفراد وثلاثة مرافقين، صباح الأربعاء في مقاطعة بيلغورود الروسية القريبة من أوكرانيا، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.
لم يتضح سبب الحادث الذي وقع حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي، ولم يعرف مصير الركاب.
قالت وزارة الدفاع إن السلطات تحقق في سبب تحطم الطائرة، وهي من طراز "إيل-76′′، وان هناك لجنة عسكرية خاصة في طريقها لموقع الحادث.
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