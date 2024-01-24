20 مليار دينار قيمة الأوراق المالية المدرجة في سوق السندات المحلي

وأوضح بينو: "نسعى لتطوير سوق السندات سواء حكومية أو المصدرة من شركات المساهمة العامة"، لافتا النظر إلى أن عدد الشركات المدرجة في سوق عمان المالي يقارب 170 شركة، ويوجد نحو 50 شركة وساطة بالسوق المحلي".

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