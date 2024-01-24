20 مليار دينار قيمة الأوراق المالية المدرجة في سوق السندات المحلي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس هيئة الأوراق المالية عادل بينو، اليوم الأربعاء، إن قيمة الأوراق المالية المدرجة في سوق السندات المحلي تقارب الـ 20 مليار دينار، مشيرا إلى سعي لتطوير سوق السندات.
وأوضح بينو: "نسعى لتطوير سوق السندات سواء حكومية أو المصدرة من شركات المساهمة العامة"، لافتا النظر إلى أن عدد الشركات المدرجة في سوق عمان المالي يقارب 170 شركة، ويوجد نحو 50 شركة وساطة بالسوق المحلي".
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