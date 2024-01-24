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20 مليار دينار قيمة الأوراق المالية المدرجة في سوق السندات المحلي

1/24/2024 5:12:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس هيئة الأوراق المالية عادل بينو، اليوم الأربعاء، إن قيمة الأوراق المالية المدرجة في سوق السندات المحلي تقارب الـ 20 مليار دينار، مشيرا إلى سعي لتطوير سوق السندات.


وأوضح بينو: "نسعى لتطوير سوق السندات سواء حكومية أو المصدرة من شركات المساهمة العامة"، لافتا النظر إلى أن عدد الشركات المدرجة في سوق عمان المالي يقارب 170 شركة، ويوجد نحو 50 شركة وساطة بالسوق المحلي".


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