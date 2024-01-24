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اقتصاديون: الاستثمار بوابة لتحسين الواقع الاقتصادي الأردني

1/24/2024 5:12:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا اقتصاديون إلى وضع خطة ترويجية وتسويقية تبرز المزايا والحوافز التي يوفرها الأردن لأصحاب الأعمال، مع التركيز على دعم المستثمر المحلي وتمكينه لتوسيع أعماله بالمملكة وتغيير آلية التعامل مع المستثمر.
وأكدوا ضرورة التركيز على اعتماد مبدأ الاستهداف النوعي لكبار المستثمرين الأجانب وإنشاء ترابطات مع مستثمرين محليين بمشروعات كبرى، موضحين أن الاستثمار يمثل البوابة الوحيدة لتحسين الواقع الاقتصادي.
وشدد الاقتصاديون على ضرورة أن تعمل الجهات المعنية على تغيير آلية التعامل مع المستثمر، مؤكدين بأن الاستثمار يعد اليوم مطلبا أساسيا لاستدامة الاقتصاد وتعزيز النمو وتوفير فرص العمل.


وبينوا أن توفير الاستثمارات وفق مسار رؤية التحديث الاقتصادي يؤكد بأن حجم العمل أمام المملكة كبير، باعتبار أن استقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي يتطلب تضافر جهود الجميع وتجاوز كل المعيقات لتعزيز تنافسية الأردن بالمنطقة.
وكان قد أشار جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه معنيين يوم الاثنين الماضي، " إلى إمكانية تحقيق نتائج أفضل من النتائج الحالية في مجال استقطاب الاستثمار الأجنبي للوصول إلى الطموحات التي نصبو إليها.
وأكد جلالته أهمية مضاعفة العمل والتسريع في تنفيذ البرنامج التنفيذي الحكومي لرؤية التحديث الاقتصادي للعام 2023، والتركيز على المشروعات الكبرى وتجهيز القوى العاملة للاستفادة من الفرص التي توفرها.

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