كاميرون يتوجه إلى إسرائيل لبحث وقف مستدام للقتال في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) لندن/PNN- يتوجه وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إلى إسرائيل، اليوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يتناول المخاوف بشأن العدد الكبير من القتلى الفلسطينيين ويدفع من أجل وقف إطلاق نار "مستدام" في حرب غزة.

وستكون جولة كاميرون هي الثالثة له في الشرق الأوسط خلال ما يزيد قليلا عن شهرين، وستشمل زيارات للضفة الغربية، حيث تتمركز السلطة الفلسطينية ولقطر وتركيا.

ومن المقرر أن يدعو كاميرون إلى مسار للخروج من الحرب يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس، مع تولي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع، ووقف الهجمات الصاروخية على إسرائيل.

وفي إسرائيل، يعتزم كاميرون التنويه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة "فعل المزيد وبسرعة أكبر لزيادة تدفق المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة بشكل كبير".

وسيتناول كاميرون كذلك "المخاوف بشأن العدد الكبير من الضحايا المدنيين"، بحسب ما جاء في بيان من وزارة الخارجية.

وقال كاميرون: "لا أحد يريد أن يرى هذا الصراع يطول أكثر من اللازم... من الضروري الآن هدنة فورية لإدخال المساعدات وإخراج الرهائن. الوضع فظيع".

ويعتزم كاميرون حث إسرائيل على فتح المزيد من نقاط العبور للسماح بإيصال المساعدات إلى غزة، بما في ذلك ميناء أشدود ومعبر كرم أبو سالم، وحتمية إعادة المياه والوقود والكهرباء إلى القطاع الفلسطيني.

وخلال زيارة للضفة الغربية، سيجتمع كاميرون مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ويسلط الضوء على دعم بريطانيا طويل الأمد لاتفاق سلام ينشئ دولة فلسطينية تتعايش إلى جانب إسرائيل.

ومن المقرر أن يسافر كاميرون بعد ذلك إلى قطر وتركيا في وقت لاحق من الأسبوع لإجراء مزيد من المحادثات الدبلوماسية.