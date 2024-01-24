نفي إسرائيلي لتقدم بمفاوضات تبادل الأسرى مع حماس

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- نفت مصادر إسرائيلية، اليوم الأربعاء، الأخبار التي ترجح حدوث تقدم جوهري في مفاوضات تبادل الأسرى مع حركة حماس، ووقف مؤقت لإطلاق النار، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز" وصحف أميركية التي ذكرت في تقاريرها أن إسرائيل وحماس وافقتا مبدئيا على صفقة تبادل.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي قوله إن "الأخبار المنشورة غير صحيحة، على العكس تماما. هناك تصلب في المواقف. حماس تتسلق عاليا على الشجرة، وهذا لا يعني أنه لا يمكن تحقيق انفراجه قريبا".

وقال مصدر إسرائيلي المطلع على المحادثات للقناة 13 الإسرائيلية إن "التقارير التي تتحدث عن تقدم في المحادثات وتحقيق انفراج غير صحيحة، لا يوجد أي تقدم. ومما نفهمه أن هناك تصلبا في المواقف على الجانب الآخر، حيث يستمر الحديث مع الوسطاء".

لكن، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز" وصحف أميركية، وافقت إسرائيل وحركة حماس، من حيث المبدأ على إمكانية إجراء صفقة تبادل على مراحل، خلالها يتم تبادل المختطفين الإسرائيليين لدى حماس بأسرى فلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، وذلك خلال هدنة تستمر شهرا.

وردا على سؤال بشأن المفاوضات، قال سامي أبو زهري المسؤول الكبير في حماس لرويترز إن الحركة منفتحة على مناقشة الأفكار لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.

وقال أبو زهري "نحن منفتحون على كافة المبادرات والمقترحات لكن أي اتفاق يجب أن يكون على أساس إنهاء العدوان والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزة".

ونقلت رويترز عن 3 مصادر قولها إن "الخطة الإطارية تأخر طرحها بسبب وجود خلافات بين الجانبين بشأن كيفية التوصل إلى نهاية دائمة للحرب في غزة".

وقالت المصادر إن "هناك صعوبة في تجاوز الخطوط العريضة للإطار المعروض بعد خلاف بشأن استمرار الحرب في نهاية الصفقة".

لكن المفاوضات، بحسب المصادر، حققت بالفعل تقدما وقلصت الخلافات بشأن مدة ما وصف بـ "وقف إطلاق النار المبدئي"، والذي طالبت حماس في البداية بأن يستمر لعدة أشهر.

وترفض حماس المضي قدما في المفاوضات، وذلك حتى يكون هناك اتفاق على الشروط المستقبلية لوقف إطلاق النار الدائم الذي تطالب به كجزء من الصفقة.

ونقلت رويترز عن مسؤولان أمنيان مصريان قولهما: "هناك محاولات لإقناع حماس بالموافقة على وقف لإطلاق النار لمدة شهر، يتبعه وقف دائم لإطلاق النار، لكن الحركة تطالب بضمانات لتنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة".

وقال مسؤول كبير في حماس لرويترز إن "أحد المقترحات التي قدمتها إسرائيل هو إنهاء الحرب من خلال إبعاد ستة من كبار مسؤولي حماس من القطاع مما يعني نفيهم من هناك، لقد تم رفض هذا الاقتراح بشكل قاطع".

وأضاف المسؤول في حماس إن "القائمة التي قدمتها إسرائيل ضمت زعيم حماس في غزة يحيى السنوار، وقائد الجناح العسكري محمد الضيف".

وركزت جهود الوساطة المكثفة، التي قادتها قطر وواشنطن ومصر في الأسابيع القليلة الماضية، على نهج تدريجي لإطلاق سراح فئات مختلفة من المختطفين الإسرائيليين بدءا من المدنيين وانتهاء بالجنود، مقابل وقف الأعمال القتالية والإفراج عن أسرى فلسطينيين وإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة.

بدروها، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية نقلا عن مصادر مصرية أن حماس أبلغت الوسطاء أنها منفتحة على مناقشة اتفاق لإطلاق سراح جميع النساء والأطفال المدنيين المختطفين مقابل وقف إطلاق نار لفترة كبيرة.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" أنه يجري التفاوض حول مقترح يتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل آلاف الأسرى الفلسطينيين، بينهم ضالعين في هجمات خطيرة، وكبار قادة الفصائل الفلسطينية.

وذكرت الصحيفة أن صفقة إطلاق سراح المختطفين التي تتشكل ستتكون من 3 إلى 4 مراحل. أولا، ستفرج حماس عن نحو 10 نساء وأطفال كان من المفترض إطلاق سراحهم في الترتيب السابق. وفي المرحلة الثانية سيتم إطلاق سراح نحو 40 مريضا وجريحا ومسنا ومختطفا.

وفي المرحلة المتبقية ستقوم حماس بإطلاق سراح ما تبقى من الأسرى بينهم الجنود وما لديها من جثث، وسيكون مقابل كل إسرائيلي 3 أسرى فلسطينيين.