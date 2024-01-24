قوات الاحتلال تُفجّر منزل عائلة الأسير باسل شحادة في عوريف

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN- فجّرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، منزل عائلة الأسير باسل شحادة، في قرية عوريف جنوب نابلس، بتهمة تقديم مساعدة لمنفذي عملية عيلي العام الماضي.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال قرية عوريف منتصف الليلة الماضية، وحاصرت منزل السيد محمد شحادة؛ والد الأسير "باسل"، وأبلغت العائلة بأنها ستقوم بهدم المنزل، فيما أعلنت المنطقة الجنوبية من القرية ومحيط المنزل منطقة عسكرية مغلقة.

وشرعت قوات الاحتلال

بتفخيخ منزل عائلة الأسير "شحادة" وزرعه بالمتفجرات؛ قبل أن تقوم في ساعات الفجر الأولى بتفجيره بالكامل.

وتتهم قوات الاحتلال الأسير باسل شحادة، بالمشاركة في عملية إطلاق النار التي نفذها الشهيدان

مهند شحادة وخالد صباح، وأسفرت عن مقتل عدد من المستوطنين في شهر يونيو/ حزيران 2023 الماضي.

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت "شحادة" يوم 21 حزيران/ يونيو 2023، عقب حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في قرية عوريف، بتهمة مساعدة الشهيدين مهند شحادة وخالد صباح.

وأخذت قوات الاحتلال في سبتمبر/ أيلول 2023 الماضي قياسات ثلاثة منازل تعود لعائلات ثلاثة أسرى من عوريف، منها منزل عائلة باسل شحادة، بدعوى ضلوع أبنائهم بالتخطيط والمساعدة بتنفيذ عملية "عيلي".