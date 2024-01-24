بوريل: إسرائيل لا تتمتع بحق الفيتو ضد قيام دولة فلسطين

MENAFN - Palestine News Network ) جينيف/PNN- قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن إسرائيل لا تتمتع بحق "الفيتو" ضد قيام دولة فلسطين.

وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: "لا يمكن لإسرائيل أن تتمتع بحق النقض على تقرير مصير الشعب الفلسطيني. ليس لديهم حق النقض".

وشدد على أنه "إذا اعترفت الأمم المتحدة، كما اعترفت مرات عديدة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، فلن يتمكن أحد من الاعتراض عليه"، مشيرا إلى أنه "علينا أن نتحدث عن تنفيذ حل الدولتين بدلا من الحديث عن عملية السلام".

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان صريحا في الأسابيع الأخيرة بشأن معارضته لإقامة دولة فلسطينية، حتى مع إصرار الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول العربية على أن عملية حل الدولتين لابد أن تتم بمجرد انتهاء الحرب.

وشدد نتنياهو على أن "مثل هذه الخطوة ستشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل، نظرا لأهمية أمن الجيش الإسرائيلي في كل من غزة والضفة الغربية"، وهي الأرض التي يقول المجتمع الدولي إنها يجب أن تكون جزءا من الحدود النهائية للدولة الفلسطينية.

وأمس الثلاثاء، قدم بوريل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27 مسودة خطة سلام يريد من الكتلة أن يتبناها ويستخدمها كخارطة طريق لتنفيذ حل الدولتين على أساس خطوط ما قبل عام 1967، مع اعتبار القدس الشرقية هي العاصمة الفلسطينية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة الماضي، إنه تحدث إلى نتنياهو عن الحلول الممكنة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيرا إلى أن أحد المسارات قد يتضمن تشكيل حكومة مدنية.

وفي وقت سابق ذكرت شبكة NBC أن نتنياهو رفض اقتراح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التطبيع بين إسرائيل والسعودية بمقابل قيام دولة فلسطينية.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الولايات المتحدة حذرت رئيس الوزراء الإسرائيلي من أن أمن إسرائيل على المدى الطويل لن يتم ضمانه إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية.



