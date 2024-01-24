المنظمات الأهلية: خطر المجاعة يهدد سكان قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن خطر الموت جوعا يهدد نحو نصف مليون مواطن في محافظات غزة، وشمال غزة ممن بقوا ورفضوا مغادرة منازلهم رغم الدمار والخراب الذي أحدثه قصف الاحتلال الاسرائيلي.

وأوضحت الشبكة في بيان صحفي، اليوم الاربعاء، أن المواطنين خاصة في شمال القطاع يعيشون أوضاعا كارثية وظروفا غير إنسانية، بعد نفاد المواد الغذائية الأساسية المتبقية لديهم ضمن ما هو متاح لسد رمقهم مع اشتداد العدوان، وحرب الابادة المفتوحة اضافة الى حال النازحين في مراكز الايواء الذي لا يقل قسوة.

وحملت الشبكة المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه الأزمة الناتجة عن حرب الاحتلال وحصاره المفروض على شعبنا.

وأشارت إلى أن الحصار المفروض على المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال في قطاع غزة بشكل مباشر ومنع ادخال الإغاثات الانسانية هو جزء من جريمة حرب كاملة يرتكبها بامعان في إطار سياسات "التجويع" على المدنيين العزل، وسعيه لاجبار المواطنين على الرحيل ضمن محاولات التهجير القسري.

وطالبت بضرورة العمل وفق القرارات والقوانين الدولية على إجبار دولة الاحتلال على فتح ممرات انسانية لإدخال المساعدات لقطاع غزة والمناطق المتضررة من خلال ارادة دولية فاعلة وجدية، لانقاذ حياة الآلاف من خطر الموت المحدق الذي يهدد حياتهم، ومعظمهم من الأطفال، والنساء، والشيوخ، الذين بقوا في مناطق شمال غزة.

وشددت على فتح معبر رفح للسماح بادخال المساعدات الغذائية والدوائية وتوفير سبل الدعم المتاحة لاهالي قطاع غزة، وخصوصا مناطق الشمال.

ودعت الأمم المتحدة ومؤسساتها المختصة بالعمل فورا على تحمل المسؤولية في تأمين الغداء والعلاج الطبي، والعمل بشكل عاجل على توفير الاحتياجات الانسانية الاساسية للسكان تطبيقا للاتفاقيات الدولية التي تضمن حق الحصول على الغذاء لأي انسان، مشيرة إلى أنه من شأن استمرار هذه الحرب، وعدم المساهمة بوقفها أن يترك اثارا وانعكاسات مدمرة قد تستمر سنوات طويلة على كافة مناحي الحياة، فيما أن عدم اتخاذ تدابير لوقفها هو بمثابة ضوء أخضر للاحتلال لمواصلتها ضاربا بعرض الحائط كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وكانت منظمات دولية قد عبرت عن خشيتها من تفاقم الوضع الانساني في شمال قطاع غزة بشكل خاص بسبب الدمار الكبير الذي خلفه الاحتلال، والتناقص في مقومات الحياة جراء الحصار الخانق الذي تفرضه قوات الاحتلال على المناطق السكانية التي باتت شبه معدمة بعد نفاد الطحين، والأرز، والمعلبات وغيرها من المواد الغذائية.