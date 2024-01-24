بن غفير وسموتريتش يرفضان المضي بصفقة تبادل تفضي إلى وقف إطلاق النار في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفيرووزير المالية بتسلئيل سموتريتش يعارضان أي اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب.

وجاء في تقرير نشرته الصحيفة أنه، "على خلفية التقارير المختلفة بشأن وقف محتمل لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والذي سيؤدي، من بين أمور أخرى، إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، أوضح الوزيران إيتمار بن جابر وبتسلئيل سموتريتش هذا الصباح الأربعاء مرة أخرى أنهما يعارضان أي اتفاق، خطوة من شأنها أن تؤدي إلى توقف من أي نوع".

وكتب بن غفير هذا الصباح: "من أجل عودة المختطفين، مقابل صفقة سيئة". وأضاف سموتريش: "على خلفية ما تتداوله الصحف الأجنبية من أنباء عن تشكيل صفقة مع حماس بموافقة حكومة الحرب، تتوقف بموجبها الحرب لمدة شهر كامل على أقل تقدير، فإنني أطالب بانعقاد مجلس الوزراء فوراً في أقرب وقت ممكن". من أجل الحصول على توضيحات".

وأوضح سموتريتش موقفه من القضية الصعبة والمعقدة وفق "معاريف": "إن وقف الحرب في مثل هذه المرحلة الأمنية والسياسية الحساسة قد يعرض الحرب برمتها للخطر ويترتب عليه أثمان باهظة للغاية في قطاع غزة وعلى جبهات أخرى. وعلامات استفهام كثيرة وخطيرة تحوم حول مثل هذا الأمر". صفقة.

وتابع، "وقف الحرب في هذه المرحلة لفترة طويلة من الزمن أمر لا يمكن أن نسمح له بأن يكون له يد في ذلك".

وفي الختام، كتب وزير المالية: "لقد وعدنا بتحقيق النصر. لقد وعدنا بذلك مواطني إسرائيل، وجنود الاحتياط وعائلاتهم، وعائلات المختطفين، والعالم أجمع. يجب ألا نعرض الأمن للخطر، القدرة على تحقيق هذا الوعد، الذي هو شرط لأمن الملايين من المواطنين الإسرائيليين ووجود دولة إسرائيل".



في غضون ذلك، ذكرت وكالة أنباء "رويترز" الليلة أنه على خلفية الجهود الحثيثة التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، اتفقت كل من إسرائيل وحماس على المبادئ العامة لصفقة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. إطلاق سراح الرهائن في غزة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وذلك طوال وقف إطلاق النار في الحرب الذي سيستمر نحو شهر، وفي الوقت نفسه قالت مصادر مطلعة على التفاصيل إن هناك خلافات في الرأي بين الطرفين. بشأن استمرار القتال بعد تنفيذ الاتفاق.



بحسب التقرير، طالبت حماس في البداية بوقف إطلاق نار مبدئي لعدة أشهر، ووافقت الآن على وقف إطلاق نار لمدة شهر واحد، لكنها ترفض المضي قدما في الاتفاق حتى لا تكون هناك ضمانات بأنه سيكون هناك وقف دائم لإطلاق النار. وبعدها فقط سيتم إطلاق سراح المختطفين.

