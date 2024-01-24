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عودة الاتصالات الخليوية تدريجيا إلى مناطق في قطاع غزة

1/24/2024 5:12:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بدء عودة خدمات الاتصال الخليوي تدريجيا في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وقالت الاتصالات عبر حسابها على منصة
"X"
"إن طواقمنا تعمل جاهدة على عودة جميع خدمات الاتصالات إلى ما كانت عليه قبل الانقطاع الأخير خلال اليوم.

وكانت خدمة الاتصالات عادت تدريجيا في قطاع غزة بعد انقطاع لثلاثة أيام متواصلة، وتعد هذه المرة العاشرة التي تقطع فيها الاتصالات منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.


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