عملاق التصدي .. الحارس نياس الأفضل في مواجهة المرابطون والخضر .. شاهد

MENAFN - Amman Net) طوله 1.96 متر ويلعب في فريق غنغان الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، هو حارس منتخب موريتانيا بابكر نياس الذي استحق جائزة أفضل لاعب في فوز "المرابطون" على "محاربي الصحراء" بهدف نظيف في كأس أفريقيا.

وكان هذا العملاق البالغ من العمر 27 عاما سدا منيعا وجدارا حصينا، وزاد عن مرماه من سيل هجمات "محاربي الصحراء" وقام بتصديات ربما تفوز إحداها في مسابقات البطولة.

ويعد نياس أحد أبرز الذين ساهموا بشكل فعال في تحقيق أول فوز لموريتانيا في البطولة القارية، وأحد أبطال ملحمة التأهل التاريخي لثمن نهائي كأس أفريقيا المقامة حاليا في ساحل العاج.

وانتقل هذا الحارس العملاق الصيف الماضي إلى الفريق الفرنسي بعد أن لعب لأكثر من فريق في بلجيكا والبرتغال وفرنسا.



تصديه لرأسية بوداوي الذي طار لها وأخرجها من سقف المرمى على طريقة الحراس الكبار في المستديرة الساحرة.

انفراد الجزائري عيسى مندي، وأنقذ نياس الكرة على طريقة حراس كرة اليد. تسديدة بمنطقة الجزاء في الدقيقة 90 لمندي أيضا تصدى لها العملاق الموريتاني بشكل بطولي وحتى متابعة بغداد بو نجاح لم تنجح في هز شباك "الزرافة الموريتانية".