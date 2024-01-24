فيديو - أوضاع صعبة بقطاع غزة مع هطول الأمطار

فيديو - أوضاع صعبة بقطاع غزة مع هطول الأمطار
التاريخ
1/24/2024 5:11:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تزداد الأوضاع صعوبة في مخيمات النازحين في قطاع غزة جراء هطول الأمطار ضمن منخفض جوي يؤثر على المنطقة.
ونشر ناشطون فلسطينيون مقاطع مصورة تظهر تجمع مياه الأمطار وسط خيام النازحين مع تسجيل هبات قوية من الرياح.
MENAFN24012024000208011052ID1107761225
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.