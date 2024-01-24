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فيديو - أوضاع صعبة بقطاع غزة مع هطول الأمطار

1/24/2024 5:11:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تزداد الأوضاع صعوبة في مخيمات النازحين في قطاع غزة جراء هطول الأمطار ضمن منخفض جوي يؤثر على المنطقة.


ونشر ناشطون فلسطينيون مقاطع مصورة تظهر تجمع مياه الأمطار وسط خيام النازحين مع تسجيل هبات قوية من الرياح.


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