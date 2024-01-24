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حقيقة مرض نجاة الصغيرة.. سر جلوسها على كرسي متحرك بآخر ظهور لها

1/24/2024 5:11:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف الفنان محمد أنور كواليس الصورة التي نشرها على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" وظهر فيها مع الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة في المطار وهي جالسة على كرسي متحرك أثناء مغادرتها المملكة العربية السعودية، بعد حضورها حفلة Joy Awards، الذي أقيمت يوم السبت الماضي.


وكشف أنور سبب ظهور نجاة على كرسي متحرك قائلاً: "كنت من المحظوظين إني قابلت الست الجميلة نجاة الصغيرة، لأني بحبها بشكل مش طبيعي، زي كل الوطن العربي اللي بيحبها، ولما اتكلمت معاها كانت في منتهى الرقي والشياكة".


وأكد أنور أن نجاة كويسه وبتمشي عادي، وعن سبب ظهورها على كرسي متحرك، قال: "كانت على كرسي متحرك بسبب إن صالة المطار طويلة وفي إجراءات، وعلشان أي واحد كبير في سن بيجيبوا كرسي متحرك، علشان يسهلوا حركته، لكن هي كويسه وبتمشي عادي".


لها

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