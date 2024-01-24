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هند صبري على بعد خطوة واحدة من الأوسكار مع 'بنات ألفة'

1/24/2024 5:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - إنجاز كبير حققه الفيلم التونسي "بنات ألفة" للفنانة هند صبري بعد ترشحه للقائمة النهائية في جائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي بجوار أربعة أفلام أخرى معه، ليصبح بين هند صبري والفوز بالأوسكار خطوة واحدة، وذلك بعد إعلان إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي مساء يوم (الثلاثاء) عن اختيار الفيلم، ضمن القائمة النهائية المنافسة على الفوز بالجائزة.


وكان فيلم "بنات ألفة" قد فاز مؤخرًا بجائزة الشرق لأفضل فيلم وثائقي في مهرجان البحر الأحمر، ضمن سلسلة نجاحاته العالمية، بعد أن استطاع الفوز قبلها بجائزة أفضل فيلم وثائقي بمهرجان جوثام الدولي وهي واحدة من أكبر الجوائز العالمية في السينما.

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