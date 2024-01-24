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تطورات الحالة الصحية لأحمد العوضي

1/24/2024 5:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف مصدر طبّي في مستشفى السلام الدولي بمصر الذي يرقد فيه الفنان أحمد العوضي، عن وضع الأخير بعد إصابته بأزمة صحية أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسل "حق عرب" الذي يخوض به دراما رمضان المقبل.

وأكد المصدر لـ"لها" أن حالة العوضي الصحية بدأت تتحسّن وسيخرج قريباً من المستشفى، موضحاً أن العوضي تعرّض للاختناق بسبب استنشاقه مادة قوية خلال التصوير.

لها

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