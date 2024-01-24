تطورات الحالة الصحية لأحمد العوضي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف مصدر طبّي في مستشفى السلام الدولي بمصر الذي يرقد فيه الفنان أحمد العوضي، عن وضع الأخير بعد إصابته بأزمة صحية أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسل "حق عرب" الذي يخوض به دراما رمضان المقبل.
وأكد المصدر لـ"لها" أن حالة العوضي الصحية بدأت تتحسّن وسيخرج قريباً من المستشفى، موضحاً أن العوضي تعرّض للاختناق بسبب استنشاقه مادة قوية خلال التصوير.
لها
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