ارتفاع تكلفة شحن الوقود إلى آسيا 182% بسبب أزمة البحر الأحمر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تضاعفت أسعار خدمة النقل بالسفن التي تحمل الوقود من الشرق الأوسط إلى آسيا بنحو 3 مرات وسط استمرار الاضطرابات في البحر الأحمر لتصل إلى 83 ألف دولار يومياً أي بزيادة قدرها 182% منذ الثاني عشر من يناير.
وتنقل هذه السفن "النافتا" في معظم الأوقات وهو منتج نفطي يستخدم في صناعة البنزين والبلاستيك.
يذكر أن معظم شركات الشحن العالمية بما فيها ميرسك وهاباغ لويد باتت تعيد توجيه سفنها حول أفريقيا من البحر الأحمر.
وأدت الهجمات التي يشنها الحوثيون المتحالفون مع إيران على سفن في البحر الأحمر منذ أسابيع إلى تعطل حركة الشحن في قناة السويس، أسرع طريق بحري بين آسيا وأوروبا والذي يمر عبره نحو 15% من حجم التجارة البحرية العالمية.
MENAFN24012024000208011052ID1107761221
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.