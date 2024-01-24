ارتفاع تكلفة شحن الوقود إلى آسيا 182% بسبب أزمة البحر الأحمر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تضاعفت أسعار خدمة النقل بالسفن التي تحمل الوقود من الشرق الأوسط إلى آسيا بنحو 3 مرات وسط استمرار الاضطرابات في البحر الأحمر لتصل إلى 83 ألف دولار يومياً أي بزيادة قدرها 182% منذ الثاني عشر من يناير.



وتنقل هذه السفن "النافتا" في معظم الأوقات وهو منتج نفطي يستخدم في صناعة البنزين والبلاستيك.

يذكر أن معظم شركات الشحن العالمية بما فيها ميرسك وهاباغ لويد باتت تعيد توجيه سفنها حول أفريقيا من البحر الأحمر.



وأدت الهجمات التي يشنها الحوثيون المتحالفون مع إيران على سفن في البحر الأحمر منذ أسابيع إلى تعطل حركة الشحن في قناة السويس، أسرع طريق بحري بين آسيا وأوروبا والذي يمر عبره نحو 15% من حجم التجارة البحرية العالمية.