تجارة الأردن: انخفاض أسعار المدافئ 15% مقارنة بالعام الماضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - براءة الشلالدةقال ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي إن نسبة الإقبال على شراء المدافئ التي تعمل على الوقود والكهرباء انخفضت 20% مقارنة عن العام الماضي، واصفا الإقبال خلال الموسم "بالضعيف".



وأضاف الزعبي اليوم الأربعاء لـ"الوكيل الاخباري" أن أسعار المدافئ بأنواعها انخفضت من 10 إلى 15% خلال الموسم الحالي مقارنة بالعام الماضي وذلك بسبب انخفاض تكاليف الشحن ما بعد فترة كورونا، مؤكداً أن البضائع الكهربائية للموسم الحالي تم استيرادها سابقاً ولم تتأثر بأزمة البحر الأحمر.



ونوه أن الاقبال من المواطنين يكون أكثر على مدافئ الكاز كونها اقتصادية أكثر من مدافئ الكهرباء، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الإقبال على المكيفات يكون على مدار العام بسبب استخدامه بالتبريد والتكييف.

