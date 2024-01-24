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انخفاض حركة الشحن عبر البحر الأحمر 22 % خلال شهر واحد

1/24/2024 5:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرح مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن اقتصاد التكتل المكون من 27 دولة، يواجه خطر ارتفاع أسعار المستهلكين وتباطؤ النمو، بسبب اضطرابات الشحن عبر البحر الأحمر، لكن الاتحاد الأوروبي لم يشعر بعد بتأثير اقتصادي.


وذكر نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس أن حركة الشحن عبر البحر الأحمر انخفضت 22% خلال شهر واحد بسبب هجمات في البحر الأحمر.


وأوضح أن الانخفاض سيتسارع مع قيام الشركات بتحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول القارة الإفريقية، مضيفا أن المفوضية تراقب الوضع عن كثب.


وقال دومبروفسكيس: "لم يكن هناك تأثير يذكر في أسعار الطاقة أو تأثير بشكل عام في أسعار السلع حتى الآن، لكننا نرى تأثيرا بالفعل في أسعار النقل التي زادت... إنه بالتأكيد عامل خطر".


وأضاف: "التأثير الاقتصادي الأوسع على أسعار المستهلكين واقتصاد الاتحاد الأوروبي بوجه عام سيعتمد بدرجة كبيرة على مدة هذه الأزمة... وبالتالي، من الضروري اتخاذ إجراء سريع".

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