Wednesday, 24 January 2024 02:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فيديو- تحطم طائرة نقل عسكرية روسية على متنها 65 أسيرا أوكرانيا

1/24/2024 5:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحطمت طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" اليوم الأربعاء في حادث بمقاطعة بيلغورود الروسية.


وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "في 24 يناير من هذا العام، حوالي الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، تحطمت طائرة إيل-76 في منطقة بيلغورود خلال رحلة مجدولة".


وأضاف البيان: "وكان على متن الطائرة 65 جنديا تم أسرهم من القوات المسلحة الأوكرانية، وتم نقلهم إلى منطقة بيلغورود و6 من أفراد طاقم الطائرة و3 أفراد".
وأشار البيان إلى أن فريق تحقيق وعمال طوارئ توجهوا إلى موقع الحادث للتحقيق في أسباب الكارثة.


وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل الإعلام زُعم أنه لحادث تحطم الطائرة.
وكتب حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف عبر قناته على "تليغرام": "وقع حادث في كوروشانسكي، ويعمل حاليا فريق تحقيق وعمال طوارئ في الموقع، تفاصيل الحادث سترد لاحقا".

روسيا اليوم


MENAFN24012024000208011052ID1107761218

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث