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المقاومة ترفض تصريحات أميركية بشأن مستقبل غزة

1/24/2024 5:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء، أنها تستهجن وترفض تصريحات منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، التي قال فيها إن مستقبل غزة بعد الحرب لا يمكن أن يشمل الحركة.


وكانت الحركة وفصائل فلسطينية أخرى أكدت مرارا أن مستقبل غزة بعد الحرب يقرره الفلسطينيون.


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