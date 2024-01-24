المقاومة ترفض تصريحات أميركية بشأن مستقبل غزة

المقاومة ترفض تصريحات أميركية بشأن مستقبل غزة
التاريخ
1/24/2024 5:11:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء، أنها تستهجن وترفض تصريحات منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، التي قال فيها إن مستقبل غزة بعد الحرب لا يمكن أن يشمل الحركة.
وكانت الحركة وفصائل فلسطينية أخرى أكدت مرارا أن مستقبل غزة بعد الحرب يقرره الفلسطينيون.
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