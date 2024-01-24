عودة الاتصالات الخلوية تدريجيا إلى مناطق في قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بدء عودة خدمات الاتصال الخلوية تدريجيا في مناطق مختلفة من قطاع غزة.
وقالت الاتصالات عبر حسابها على منصة "X" "إن طواقمنا تعمل جاهدة على عودة جميع خدمات الاتصالات إلى ما كانت عليه قبل الانقطاع الأخير خلال اليوم.
وكانت خدمة الاتصالات عادت تدريجيا في قطاع غزة بعد انقطاع لثلاثة أيام متواصلة، وتعد هذه المرة العاشرة التي تقطع فيها الاتصالات منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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