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ما أسباب صعوبات السمع رغم ارتداء سماعة طبية؟

1/24/2024 5:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الدكتور ميشائيل ديج إن صعوبات السمع على الرغم من ارتداء سماعة أذن طبية لها أسباب عدة، تنقسم إلى مشاكل تقنية ومشاكل صحية.
وأوضح طبيب الأنف والأذن والحنجرة الألماني أن المشاكل التقنية تكمن في عدم ارتداء السماعة بشكل صحيح، أو ضعف بطارية السماعة أو فراغ شحنتها، أو انسداد مداخل الميكروفونات بفعل شمع الأذن والأوساخ، مثل العرق والغبار وحبوب اللقاح والبكتيريا.


مشاكل صحية
وأضاف ديج أن صعوبات السمع على الرغم من ارتداء سماعة أذن طبية قد ترجع إلى مشاكل صحية أيضاً، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير، موضحاً أن المشاكل البسيطة تتمثل في انسداد القناة السمعية بفعل شمع الأذن، في حين تكمن المشاكل الخطيرة في تحجر مفاصل العظيمات السمعية أو التهاب الأذن الوسطى أو وجود ورم.


وفي البداية ينبغي الذهاب إلى أخصائي السمعيات لفحص سماعة الأذن الطبية من حيث الكفاءة الوظيفية.


وفي حالة استمرار مشاكل السمع، ينبغي حينئذ استشارة طبيب أنف وأذن حنجرة لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء هذه المشاكل، والخضوع للعلاج في الوقت المناسب، نظراً لأن صعوبات السمع تؤثر بالسلب على القدرة على التواصل مع الآخرين، الأمر الذي يرفع بدوره خطر الإصابة بالخرف.

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