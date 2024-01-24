لجنة الانتخابات الروسية تؤكد حضور مراقبين أجانب خلال الانتخابات الرئاسية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا حضور مراقبين أجانب لمتابعة سير التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية المزمعة في مارس المقبل.
وقالت: "كثيرا ما يسأل الصحفيون حول حضور مراقبين أجانب التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية... بالطبع سيحضرون!".
وحدد مجلس الاتحاد الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في شهر مارس 2024، حيث سيستمر التصويت أيام 15 و16 و17 مارس.
ويتنافس في الانتخابات 11 مرشحا، حيث سجلت لجنة الانتخابات المركزية الروسية عن الأحزاب البرلمانية ترشح ليونيد سلوتسكي، ونيقولاي خاريتونوف، وفلاديسلاف دافانكوف.
وعلى كل من مرشحي الأحزاب غير الحاصلة على التمثيل البرلماني وهم سيرغي مالينكوفيتش، وبوريس ناديجدين، وأندريه بوغدانوف، وسيرغي بابورين، وإيرينا سفيريدوفا جمع تواقيع 100 ألف مواطن روسي حتى 31 يناير.
أما المرشحون المستقلون وهم فلاديمير بوتين، ورادا روسكيخ، وأناتولي باتاشيف فعلى كل منهم جمع ما لا يقل عن 300 ألف توقيع.
RT
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