لجنة الانتخابات الروسية تؤكد حضور مراقبين أجانب خلال الانتخابات الرئاسية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا حضور مراقبين أجانب لمتابعة سير التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية المزمعة في مارس المقبل.



وقالت: "كثيرا ما يسأل الصحفيون حول حضور مراقبين أجانب التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية... بالطبع سيحضرون!".

وحدد مجلس الاتحاد الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في شهر مارس 2024، حيث سيستمر التصويت أيام 15 و16 و17 مارس.



ويتنافس في الانتخابات 11 مرشحا، حيث سجلت لجنة الانتخابات المركزية الروسية عن الأحزاب البرلمانية ترشح ليونيد سلوتسكي، ونيقولاي خاريتونوف، وفلاديسلاف دافانكوف.



وعلى كل من مرشحي الأحزاب غير الحاصلة على التمثيل البرلماني وهم سيرغي مالينكوفيتش، وبوريس ناديجدين، وأندريه بوغدانوف، وسيرغي بابورين، وإيرينا سفيريدوفا جمع تواقيع 100 ألف مواطن روسي حتى 31 يناير.



أما المرشحون المستقلون وهم فلاديمير بوتين، ورادا روسكيخ، وأناتولي باتاشيف فعلى كل منهم جمع ما لا يقل عن 300 ألف توقيع.

RT