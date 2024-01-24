’إطارات كونتيننتال‘ تدخل في شراكة بارزة مع ’كأس آسيا AFC قطر 2023‘

(MENAFN
- Performance Communications) الدوحة، قطر، 24 يناير 2024: في ظل تنامي مستويات الحماسة والتشويق المترافقة مع بطولة ’كأس آسيا AFC قطر 2023‘ (AFC Asian Cup Qatar 2023™)، أعلنت ’كونتيننتال‘ (Continental)، الشركة الألمانية الرائدة دولياً للإطارات وتقنيات السيارات والشريك طويل الأمد لدى ’الاتحاد الآسيوي لكرة القدم‘ (AFC)، عن مبادَرة استراتيجية لمنح السلامة أولوية قصوى وتعزيز التجربة الإجمالية للجمهور في قطر خلال هذه المناسَبة الرياضية الهامّة.
وبالنظر إلى الأهمية البارزة التي تلعبها الرحلة إلى ومن الملاعب كجزء من التجربة الإجمالية للجمهور، تؤكّد ’إطارات كونتيننتال‘ (Continental Tires) على التزامها بضمان سلامة الجمهور واستمتاعه بهذا الحدَث لأقصى درجة. بناءً عليه، ستقدّم العلامة التجارية خدمات الفحص الشامل والمجّاني للإطارات قبل وبعد المباريات في مواقع محدَّدة حول الملاعب في اليوم الافتتاحي للبطولة ويوم المباراة النهائية. وستتوفر تقييمات محترِفة للإطارات مع نصائح قيّمة، مما يضمن الأداء الأمثل والثقة في القيادة في كل الرحلات التي يقوم بها الجمهور.
حول هذا، قال شامبل باسط، المدير العام لشركة الفردان التجارية – وكيل ’إطارات كونتيننتال‘ الرسمي في قطر: "نؤمن في ’إطارات كونتيننتال‘ بقوّة التميُّز، أكان على أرض الملعب أم على الطريق. ومن المهم الإشارة إلى أن شراكة ’إطارات كونتيننتال‘ مع ’كأس آسيا AFC‘ تتخطّى حدود الرعاية التقليدية، إذ تعكس التزامنا بتعزيز التجربة الإجمالية للجمهور خلال البطولة في مختلف نقاط التواصل المباشر معهم. ومن خلال منح الأولوية لسلامتهم عبر مبادَرة فحص الإطارات، فإننا نهدف لمنحهم راحة البال وتمكينهم من الانغماس بالكامل بالحماسة والتشويق والشغف الذي يميّز هذه البطولة."
تفتخر ’كونتيننتال‘ بمساهَمتها الكبيرة في التجربة الرياضية التي لا تُضاهى المترافقة مع بطولة ’الاتحاد الآسيوي لكرة القدم‘. وعلى مدى تسع سنوات، دخلت العلامة التجارية بشراكة قوية مع الاتحاد، في ظل مشارَكتها وإيّاه الالتزام ذاته بتخطّي التوقّعات وتوفير المعايير العالمية بكل شيء.
ضمن هذا السياق، توفر عمليات الفحص المتخصِّصة التي تُجريها ’إطارات كونتيننتال‘ قبل وبعد المباريات منافع ملموسة تتخطّى مجرّد راحة البال الممنوحة، حيث يعمل فنّيو ’كونتيننتال‘ المحترفون على تحديد المشاكل المحتمَلة في الإطارات مثل التآكل غير المتناسِق، التضخُّم غير الملائم أو الضرر المخفي، وهو ما يعزّز تجربة الجمهور ويمنع أي تعرُّض محتمَل للثقوب أو التفجُّر قد تواجهه الإطارات أثناء القيام بالرحلات.
وعبر تعزيز أداء الإطارات للحد الأقصى، يُمكِن لهذه الفحوصات أن تساهم أيضاً بإطالة عمر الإطارات، وهو ما يؤدّي بالتالي إلى تمكين الجمهور من توفير المال وتقليل المخلَّفات على الطرقات. وعليه، فإن الجمهور لن يستطيع فقط الوصول إلى الملاعب بأمان لحضور المباريات، بل يُمكِنه أيضاً توسعة نطاق الحماس والفرح المرافقَين للبطولة عبر إطالة عمر إطارات المركبات وتقليل التأخير غير المتوقَّع على الطريق للحد الأدنى.
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