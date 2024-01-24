"بريباي نيشن" تعزز مسيرتها الريادية مع انضمام مديرها التجاري الجديد كريستوف مورشيو

(MENAFN
- S Factor) الإمارات العربية المتحدة – 24 يناير 2024: أعلنت "بريباي نيشن" (Prepay Nation)، السوق العالمية الرائدة في المنتجات مسبقة الدفع بين الشركات، عن تعيينها كريستوف مورشيو مديرًا تجاريًّا للشركة. يعد كريستوف أحد المحترفين المتمرسين في التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي، حيث يسعى إلى تعزيز استراتيجية نمو الشركة وتوسعها العالمي. ويمتاز كريستوف بامتلاكه خبرة تزيد عن 20 عامًا في هذا المجال، بالإضافة إلى كونه متمرس في قسم المبيعات، وإدارة المنتجات، وتطوير الأعمال الاستراتيجية، وتتوافق خبرته تمامًا مع التزام "بريباي نيشن" في إحداث ثورة على صعيد الحلول العابرة للحدود.
وبما أنه رائدًا عالميًّا في مجال المبيعات، حقق كريستوف الكثير من الإنجازات في عقد اتفاقات ناجحة، وتطوير استراتيجيات تحويلية للدخول إلى السوق، والدفع باتجاه نموٍّ مستدام في الإيرادات. ومع خبرته في عمليات البيع المباشر ومن خلال قنوات البيع، يتميز كريستوف في وضع خطط تسويقية عالمية وإطلاق منتجات جديدة وتحديد استراتيجيات الشركات. كما يُعرف عنه ببناء علاقات تواصل متينة مع الفرق الإدارية، مما يُعدُّ أمرًا شديد الأهمية لتنفيذ استراتيجيات ناجحة. أما نهجه المبتكر وقدرته على إرساء علاقات قوية مع العملاء، فيجعلان منه قيمة مضافة في صفوف الفريق القيادي لدى "بريباي نيشن".
وتعقيباً على الموضوع، قال كريستوف مورشيو: "يغمرني الحماس لكوني جزءًا من "بريباي نيشن" خلال عصر الرقمنة السريعة. أصبحت لعمليات تعبئة رصيد الهاتف المحمول والمنتجات الرقمية الإمكانية لسد الثغرات المالية على المستوى العالمي، خصوصًا في المناطق ذات الوصول المحدود إلى الخدمات المصرفية التقليدية. إنني أتطلع قدمًا إلى الإسهام في مهمة "بريباي نيشن" الرامية إلى تعزيز اقتصاد رقمي يكون أكثر شموليةً".
مع تسلمه منصبه الجديد، سيترأس كريستوف المبادرات التجارية، مستفيدًا من خبرته الواسعة لتعزيز مكانة الشركة كلاعب أساسي في الاقتصاد الرقمي. وتشمل رؤيته تطوير عمليات تعبئة رصيد الهاتف المحمول
والمنتجات الرقمية إلى رموز رقمية متقدمة ذات حلقة مغلقة، مما يوفر فرصة تحويلية أمام الشمول المالي عالميًّا.
أما من جهته، قال باولو مونتيسوري، الرئيس التنفيذي لشركة "بريباي نيشن": "يسرنا انضمام كريستوف إلى فريقنا كمدير تجاري، وذلك لتوافق رؤيته الاستراتيجية والتزامه الشمول المالي مع أهدافنا. وبينما نحن ماضون في تعزيز ابتكارات الحلول العابرة للحدود، كلنا ثقة بأن قيادة كريستوف ستدفع بـ "بريباي نيشن" نحو آفاق جديدة في سوق الدفع المسبق العالمية".
تتطلع "بريباي نيشن" قدمًا إلى إسهامات كريستوف في دفع مهمة الشركة نحو الأمام.
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