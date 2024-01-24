فندق باب القصر يحتفل بعيد الحب بسلسلة من التجارب الشاعرية الفاخرة

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- Iris Media Press Services) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: من موقعه المميز على كورنيش مدينة أبوظبي الأيقوني، أطلق فندق باب القصر سلسلة من التجارب الذوقية المميزة المصممة خصيصًا للاحتفال بعيد الحب ضمن أجواء شاعرية ساحرة كفيلة بمنح ضيوفه ذكريات لا تنسى في هذه المناسبة السعيدة، سواء كانوا يحلمون بعشاء رومانسي يجمعهم بنصفهم الآخر تحت أضواء النجوم أو على شاطئ البحر، أم كانوا من عشاق الأجواء النابضة بالحياة أو المغامرات الذوقية الفريدة التي لا تخلو من المفاجآت.
عشاء عيد الحب في أرتيزان كيتشن
ينقش مطعم أرتيزان كيتشن معالم الحب ويقدمها لضيوفه على أطباقٍ يتجلّى فيها جمال هذه المناسبة الشاعرية المميزة، وذلك من خلال بوفيه فاخر يقدّم ما لذ وطاب من المأكولات العالمية الشهية على أنغام موسيقى الفنان روزاريو التي ستتضفي مزيدًا من الرومانسية على هذه الأمسية الحصرية التي ستبدأ بمنح كل آنسة وسيدة وردة حمراء رائعة. وسيكون البوفيه متاحًا من الساعة 6:30 مساءً وحتى الساعة 10:00 ليلًا، بسعر 399 درهم إماراتي للشخص الواحد شامل المشروبات العادية، ومقابل 125 درهم إماراتي إضافية، يمكن للضيوف الاستمتاع باحتساء كمية لا محدودة من المشروبات الفاخرة لمدة ثلاث ساعات.
حفلة عيد الحب في روز لاونج
يدعو روز لاونج ضيوفه للانعماس في أجوائه الشاعرية الرائعة مع الاستمتاع بطيفٍ واسع من المأكولات الخفيفة ومزجها برقة مع خيارهم المفضل من المشروبات الفاخرة، وذلك من الساعة 10:00 ليلًا وحتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، مقابل 599 درهم إماراتي لكل شخصين.
عيد الحب تحت أضواء النجوم في لوب بيتش
يقدم لوب بيتش تجربة ذوقية مصممة خصيصًا لعشاق الأجواء الشاعرية الحالمة، حيث سيكونون على موعد مع وجبة فاخرة مؤلفة من ثلاثة أقسام مع زجاجة إحدى المشروبات الخاصة بالمطعم تحت أضواء النجوم وعلى أنغام أمواج البحر، وذلك من الساعة 7:00 مساءً وحتى الساعة 10:00 ليلًا مقابل 599 درهم إماراتي لكل شخصين.
شاي عيد الحب في روزماري لاونج
ليس هنالك ما يضاهي احتساء شاي الظهيرة برفقة من نحب، وفي عيد الحب، يقدم روزماري لاونج لضيوفه تشكيلة مميزة من مشروبات الشاي الفاخرة المصحوبة بالمخبوزات الشهية المصممة خصيصًا للاحتفال بهذه المناسبة المميزة ضمن أجواء حميمية دافئة، وذلك من الساعة 3:00 بعد الظهر وحتى الساعة 7:00 مساءً مقابل 249 درهم إماراتي لكل شخصين.
عيد الحب في عتمة الليل لدى فريش بيزل
يدعو فريش بيزل ضيوفه للانطلاق في مغامرة ذوقية فريدة برفقة نصفهم الآخر، مقدمًا لهم وجبة غامضة مؤلفة من ثلاثة أقسام مصحوبة بالمشوربات الترحيبية والمشروبات الفاخرة الكفيلة بتنشيط حواسهم وإشعال فضولهم ضمن أجواء شاعرية فريدة، وذلك من الساعة 7:45 مساءً وحتى الساعة 10:00 ليلًا مقابل 599 درهم إماراتي لكل شخصين.
وفي حديثه عن هذه التجربة الفاخرة، قال السيد إلياس سعد، مساعد المدير التنفيذي مسؤول إدارة الأغذية والمشروبات لدى فندق باب القصر: "إنّ أجمل الاحتفالات بالحب هي تلك التي تكون ممزوجةً بالتجارب الذوقية الفاخرة، لذا فإنّنا حرصنا على منح ضيوفنا سلسلة من التجارب الذوقية الفريدة التي تلبي تطلعاتهم ورغباتهم، ليظل صدى احتفالاتهم مترددًا في قلوبهم".
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